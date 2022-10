Gente Strana di Marta Miniucchi, il 21 ottobre ad Alice nella Città

Il documentario Gente Strana di Marta Miniucci, proiettato in anteprima come Evento Speciale per la xx edizione di Alice nella Città. Ecco tutti i dettagli

Anche quest’anno la sezione Alice nella Città è pronta a stupire le giovani generazioni, con ospiti e proiezioni d’eccellenza. Tra le sorprese in programma di questa xx edizione; Genoma Films è lieta di annunciare la presenza del nuovo progetto cinematografico, Gente Strana – Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi.

Presentato in anteprima come Evento Speciale il prossimo venerdì 21 ottobre alle ore 15.00 presso il Cinema Giulio Cesare; un documentario a metà tra fiction e materiale d’archivio, incentrato sulle attività non governative che da anni si occupano dibattersi contro la fame e la povertà del terzo mondo.

Con protagonisti l’attore Cesare Bocci; Matteo Gatta e Lodo Guenzi.

Alice nella città è nota per essere una sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma, dedicato alle giovani generazioni.

Gente Strana: sinossi

Ambientato tra Bologna e la Tanzania; Loris Bonetti è un reporter incaricato di realizzare un reportage sul Cefa attraverso il racconto in parallelo del tanzaniano John Sagala e di Marco Rinoldi, un giovane ragazzo italiano che ha deciso di diventare volontario e seguire uno dei progetti nella regione di Njombe. Entrambi sono figli di allevatori, con la differenza che John in Tanzania ha una famiglia in difficoltà nel gestire l’attività a causa della scarsa preparazione e delle poche risorse; Marco, invece, in Italia non vuole avere a che fare con il grande consorzio del padre.

L’esperienza africana e l’operato del Cefa farà crescere entrambi attraverso uno scambio di valori e competenze e anche Loris ritroverà quella parte di se stesso che aveva perduto.

Il documentario è stato realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione con CEFA Onlus. Dopo l’evento speciale di Roma, il film sarà disponibile i prossimi mesi sul grande schermo, per approdare infine sulla piattaforma Sky Documentaries e NOW TV.

