Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 14, Trofeo Gattofortuna)

Il Tour passa per Tokyo: la guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe arriva oggi al Trofeo Gattofortuna, tra colli, cieli e ninja

Bentornati alla nostra guida alle 96 piste di Mario Kart 8 Deluxe, in cui passeremo in rassegna i 42 tracciati extra del Pass Percorsi Aggiuntivi. Oggi, nel Trofeo Gattofortuna, vedremo due circuiti da Tour, sebbene uno di essi non sia dichiarato come tale, insieme ad altrettanti ritorni da due episodi portatili della serie. Il punto di partenza sarà Tour Neon di Tokyo, per poi passare alla scampagnata di DS Colli Fungo. Proseguendo, torneremo (in modo un po’ stravolto) a GBA Giardino Nuvola, per poi fare un’ultima tappa orientale con Covo Ninja (stranamente privo del prefisso “Tour”). Scaldate i motori, gente!

Tour Neon di Tokyo

Abbiamo già parlato di piste con alterazioni tra i vari giri nella nostra guida, ma Tour Neon di Tokyo combina tre differenti tracciati dal titolo per cellulari nella sua ricomparsa in Mario Kart 8 Deluxe. Ogni giro sarà differente dagli altri, tra una visita al Palazzo della Dieta Nazionale e uno scorcio sul Rainbow Bridge. Non ci soffermeremo sul turismo come abbiamo fatto con Promenade di Parigi, proprio per i tre differenti layout. E a proposito…

La gara si apre con una curva a destra e una a sinistra, per poi passare a una sezione sotterranea in seguito a un tornante a destra. Una svolta a sinistra ci riporta sul rettilineo, e poi due curve a destra una dopo l’altra conducono al traguardo. Nel secondo giro, dopo la prima svolta a destra dovrete curvare di nuovo a destra, evitando i due Twomp ai lati. Svoltate a sinistra e poi a destra due volte, prima di ritrovarvi al cospetto di un’altra curva verso destra con possibilità di tagli se avete funghi. L’ultima curva a destra conduce al traguardo. Nel terzo giro, tutto sarà inizialmente uguale al secondo ma, superati i Twomp, dovrete andare a destra e seguire il rettilineo in salita. La curva a destra precede altri due Twomp e un raccordo anulare verso sinistra, dopo il quale la curva a destra vi condurrà alla planata finale verso il traguardo. Valutazione: L’urbanistica più “quadrata” di Promenade di Parigi concedeva forse meno variazioni sul tema, mentre in questo caso è evidente quanto gli sviluppatori si siano sbizzarriti con la capitale della loro madrepatria. I risultati si vedono con un level design fantasioso, ma forse penalizzato da quanto sia confusionario. 8,5/10.

DS Colli Fungo – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Dà un certo senso di stranezza vedere il traffico delle auto su altre piste non ambientate nel mondo reale, ma ad ogni modo DS Colli Fungo rappresenta il gradito ritorno di uno dei circuiti “urbani” da Mario Kart DS. In quel gioco aveva una controparte in GCN Ponte dei Funghi, mentre qui le uniche altre piste trafficate sono (in parte) Riviera di Toad e N64 Autostrada di Toad. Quel funghetto stava davvero iniziando a darci dei dubbi!

Sarete sul versante di una montagna per tutto il tempo, e (salvo l’occasionale parete) avrete sempre un dirupo alla vostra destra. Dopo il primo tornante a sinistra, il traffico darà il via allo slalom. Potrete esercitarvi nei due tornanti a venire, uno a destra e un altro di nuovo verso sinistra, prima del grande rettilineo. Occhio alla penna: se avete funghi, all’inizio di questa sezione potete concedervi un taglio scandaloso passando per la rampa sulla sinistra. Alla fine del rettilineo vi attendono due curve, una a sinistra e una a destra, prima del tornante a sinistra in galleria. Qui sarete di nuovo sullo strapiombo, dove tre curve (destra, sinistra, destra) precedono il traguardo. Valutazione: Osservando il layout abbiamo rivalutato tantissimo questo percorso, e abbiamo notato tanti dettagli capaci di fare scuola di level design. Dall’assaggio di strapiombo iniziale all’introduzione graduale del traffico, passando per una scorciatoia con cui premiare chi fa pratica e concludendo ogni giro con una combinazione di tutto ciò che il giocatore ha appreso nell’arco della gara. Solo applausi. 9,5/10.

GBA Giardino Nuvola – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

La Grande N ha molti detrattori, ma sono poche le sue scelte davvero universalmente contrarie al buon senso. Il redesign di GBA Giardino Nuvola in Mario Kart Tour ha alterato il layout originale, a suo tempo una vera e propria controparte portatile di Via Aria Calda da Crash Team Racing, ma la vera scelleratezza è riproporre questa versione “nuova e migliorata” nel Pass Percorsi Aggiuntivi. Sia come sia, vediamo di analizzare il tracciato.

Dopo la prima curva a sinistra, troverete già una potenziale scorciatoia sulla destra. Saltare sulle foglie è possibile, ma se volete togliervi dei dubbi sapete già da ora di aver bisogno dei funghi. Altrimenti, dovrete seguire fedelmente la curva a sinistra e quella a destra. In seguito, la curva a sinistra vi condurrà ad un rettilineo interrotto da un salto, con la complicità di un fungo-trampolino. La curva a sinistra a seguire consente un taglio, se avete un fungo. Quella a destra dopo il breve rettilineo successivo, invece, no. Il taglio più generoso lo troverete invece dopo il rettilineo: il tornante a sinistra è largo, ma con un fungo potrete stringerlo vertiginosamente. Una planata, infine, conclude il percorso. Valutazione: Potete trovare l’originale Sky Garden nel Trofeo Fulmine di Super Circuit, nonché in Mario Kart DS con il nome attuale di GBA Giardino Nuvola. Il layout di questa variante è stato notevolmente semplificato, in modo tale da accomodare il gameplay più semplice del titolo per cellulari. Motivo per il quale questa incarnazione sa un po’ di “Giardino Nuvola light”. Mancano alcune curve, tra cui una che presenta uno dei tagli più soddisfacenti di tutta la saga. 7/10.

Covo Ninja

Oh, santo cielo, Covo Ninja! Avete presente il nostro approccio ad N64 Valle di Yoshi? Ecco, il tracciato nato in Mario Kart Tour presenta una quantità quasi imbarazzante di vie, viottoli e viuzze alternative, alcune delle quali sono scorciatoie accessibili solo tramite power-up. Cercheremo comunque di passare in rassegna il passabile!

Dopo il primo rettilineo, vi attende una curva verso destra e due verso sinistra. Dopo la prima svolta a sinistra, sfruttando la scalinata potrete salire sul soffitto. E vi conviene farlo: non passare per la sezione sopraelevata vi penalizzerà, poiché quest’ultima si abbassa con il rischio di schiacciare i poveri piloti sottostanti. Tuttavia, se siete passati sotto e avete un fungo, potreste usarlo per sfondare i cartonati delle Piante Piranha a sinistra, rivelando una scorciatoia per la planata successiva. Quest’ultima è accessibile normalmente con la svolta a sinistra, raggiungibile una volta che confluiscono le due sezioni del tracciato. Attenti ai Tipi Timidi travestiti da banane sul rettilineo e non dovreste avere problemi con la rampa azzurra. Se durante il volo intercettate le correnti ascensionali, potrete accedere ad una sezione sopraelevata che dura quasi fino al traguardo (!!!), ma potete ricadere sulla pista normale alla minima distrazione. Che voi passiate sopra o sotto, dopo il rettilineo vi attende una svolta a sinistra. In seguito al rettilineo successivo, una curva a sinistra e una a destra concludono la gara. Per rimanere in alto, dovrete assicurarvi di prendere ogni corrente ascensionale. La particolarità della pista è che, pur non alterando il layout tra un giro e l’altro, presenta una strada alternativa solo al termine di ogni giro. All’ultima curva a destra, se vi mantenete sul bordo sinistro, potrete sfruttare una rampa azzurra per volare verso la sezione sopraelevata sulle prime curve. Tuttavia, quest’ultima si limita a portarvi dritti sopra il soffitto mobile che abbiamo già descritto. Valutazione: Pur non raggiungendo la pura follia di N64 Valle di Yoshi, il Covo Ninja rimane un tracciato intricato capace di offrire molte alternative ai giocatori più navigati. O a quelli più bravi a improvvisare, se non altro. 9/10.

