Fantacalcio: storia del gioco preferito degli appassionati di calcio

Con la ripresa a pieno ritmo della Serie A, i riflettori tornano ad accendersi su un altro tipo di partita giocata però dai tifosi: il Fantacalcio

Riparte la controparte pop del campionato italiano, migliaia di fanta-allenatori in tutto il Paese tornano a fare i conti con rose corte, giocatori da schierare e bonus. Da molti anni ormai il Fantacalcio è parte integrante di questo sport per molte persone, che grazie al gioco in questione riescono a sentirsi prima DS e poi allenatori. È importante dire che oggi schierare le rose e seguire i giocatori della propria squadra di è una sorta di guida alle notizie sportive reali, ovviamente legate al campionato che si sta seguendo.

Da dove inizia la storia del Fantacalcio e, soprattutto, in che direzione sta andando il gioco? Domande che aprono sempre nuove strade: se il passato è certo, il futuro è fatto di possibilità ed esempi da imitare. Perché anche se il Fantacalcio come lo intendiamo oggi è un’invenzione tutta italiana, bisogna ammettere che oggi ne vediamo la massima espressione altrove.

Breve storia del Fantacalcio: da dove tutto è partito

La storia del Fantacalcio è iniziata con Riccardo Albini, giornalista che ha avuto il merito di intuire le potenzialità di questo format a metà degli anni ’80, quando la sua attenzione è stata attirata da una particolare guida dedicata al mondo della NFL: ”Fantasy Football”.

Albini si chiese se era possibile, cambiando qualche regola, dare vita ad un gioco simile al Fantasy Football ma ispirandosi al Calcio. Da lì nacque il primo Fantacalcio, a cui parteciparono Albini e i suoi amici, che aveva regole rudimentali: per esempio, al posto dell’asta c’era una sorta di bozza americana. Era l’estate del 1988 e la prima edizione del gioco del Fantacalcio riguardava solo i Campionati Europei.

Il gioco ebbe talmente tanto successo che venne messo in pratica anche nella stagione successiva (1988/1989), dando vita alla prima asta di Fantacalcio della storia. Nel 1990 è uscito il libro dedicato al gioco, già nel primo anno gli allenatori erano quindicimila ma è nella stagione 1994/1995 che si firma l’accordo con la Gazzetta dello Sport: in quell’edizione ”ufficiale” di Fantacalcio si iscrissero oltre 70.000 partecipanti.

Il Fantacalcio oggi

Se nel primo periodo per fare sistemare la rosa e vedere i punteggi si leggevano i giornali o al massimo si controllava il televideo, oggi tutto è più semplice. Siamo costantemente aggiornati, le notizie rimbalzano da un sito all’altro e in pochi minuti tutti sanno tutto. Incidenti, voci, ultime notizie: a nessuno sfugge nulla.

SOS Fanta o Fantacalcio.it sono i portali di riferimento: niente fogli e scartoffie, ma tutte le statistiche e i numeri che vengono registrati direttamente sull’app che salva l’andamento dei vari campionati e calcola le giornate in automatico, in base a parametri selezionati dall’amministratore della lega unica.

Magia della Gazzetta dello Sport o Superscudetto di Sky Sport sono gli esempi eclatanti di come alcuni colossi dell’editoria e della televisione abbiano deciso di puntare sul Fantacalcio, confermando le potenzialità di un gioco che ogni anno coinvolge milioni di tifosi.

Come il calcio italiano potrebbe sfruttare al meglio il gioco

In Italia la gestione del Fantacalcio è articolata in diversi portali, nessuno dei quali appartenente alla Lega Calcio Italiana. Le istituzioni del calcio italiano non sembrano troppo interessate a un gioco capace di suscitare interesse nei confronti di partite che altrimenti non avrebbero appeal.

Il Fantacalcio in Italia fa discutere, fa tendenza e gli allenatori sono sempre pronti a seguire qualsiasi giocatore e qualsiasi partita nella speranza di vedere presto concretizzarsi un +3 accanto al proprio giocatore.

Nonostante si parli sempre di una gestione del Fantacalcio da parte di società private, qualcosa comincia a muoversi anche in Italia: da poco è stato lanciato su Sky Sport il programma Sky Fanta Show, prendendo spunto dal modello inglese. Oltre che dal punto di vista sociale, la Serie A sembra ancora essere in ritardo sotto questo aspetto rispetto ad altre Leghe europee.