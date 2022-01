Gli Anelli del Potere: ecco il primo teaser della serie su Il Signore degli Anelli!

Gli Anelli del Potere: guardiamo insieme il teaser della serie Amazon ambientata nella Terra di Mezzo

Gli Anelli del Potere: è questo il titolo di una delle serie più attese degli ultimi anni, per non dire di sempre. Sin dall’annuncio della produzione da parte degli Amazon Studios, l’hype riservato a questo prodotto è stato gigantesco. Dopo il teaser diffuso nella giornata di ieri sappiamo solamente una cosa in più di prima: il titolo. La data di uscita, il 2 settembre 2022, era già stata diffusa, assieme ad una foto, nello scorso mese di agosto. Guardiamo insieme il video!

Cosa sappiamo | Gli Anelli del Potere

La serie, sviluppata da Amazon, racconterà i fatti della Seconda Era della Terra di Mezzo, quelli che dalla forgiatura degli anelli porteranno fino alla Guerra di Sauron. La serie è la più ambiziosa mai realizzata da Amazon, con un budget di 464 milioni di dollari. Una seconda stagione è già in cantiere e altre tre, per un totale di cinque, già annunciate. Il budget complessivo sarà di circa 1 miliardo di dollari.

Anche il cast della serie è già noto e include: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers and Daniel Weyman.

Gli Anelli del Potere è il secondo ritorno nel mondo creato dalla fantasia di J. R. R. Tolkien, dopo la trilogia de Lo Hobbit diretta da Peter Jackson. Con questa serie però ci separiamo definitivamente da punti di riferimento a noi noti e saremo portati ad esplorare angoli della Terra di Mezzo che non conoscevamo, in un epoca lontanissima rispetto ai fatti delle trilogie cinematografiche.

Nell’anno in cui su HBO debutterà la serie prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, che promette di essere la sua erede in tutti i sensi, ecco che forse la più grande saga fantasy di tutti i tempi decide di salire in cattedra con un progetto costosissimo e, soprattutto, molto ambizioso.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer? Ha risvegliato in voi l’attesa per questa serie? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.