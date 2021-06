Migliori stampanti per casa o ufficio | Giugno 2021

Stampanti laser, LED o inkjet? Multifunzione o no? Non è facile scegliere la stampante giusta. In questa guida sulle migliori stampanti per casa o ufficio vi diremo tutto ciò che serve sapere per fare l’acquisto giusto

Non è semplice scegliere una nuova stampante tra le tante in commercio, soprattutto quando la nostra decide di abbandonarci ed abbiamo necessità di comprarne subito un’altra in sostituzione. Se siamo inesperti ci ritroviamo di fronte a parole come “multifunzione” o “inkjet” senza nemmeno sapere di cosa stiamo parlando. Di conseguenza, ci ritroviamo dinanzi a tante stampanti con una domanda in testa: come mai questa costa di meno ma sembra fare tanto di più?

Noi di tuttoteK siamo qui per eliminare ogni vostro dubbio! Questa guida vi porterà a comprendere le differenze fra inkjet e laser, l’utilità di una multifunzione (ed il suo campo di impiego). Di conseguenza potrete scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze per l’ufficio oppure la vostra famiglia per un uso in casa. Andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche che dovrebbe avere la stampante perfetta per voi.

Migliori stampanti per casa o ufficio: inkjet vs laser vs LED | Guida acquisto di una stampante

Quali sono le migliori stampanti? A questa domanda è impossibile rispondere in modo assoluto. Tutto si basa sulle proprie esigenze, che hanno un ruolo chiave nella scelta. Prima d’iniziare, però, vi riportiamo una ricerca del SUVA, nota agenzia svizzera che svolge il proprio lavoro in ambito della sicurezza della salute sul lavoro, in merito alle controindicazioni di alcune stampanti:

Le polveri di toner emesse dalle stampanti laser e dalle fotocopiatrici possono causare disturbi soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie respiratorie superiori e inferiori. In genere, le reazioni di ipersensibilità non specifiche dovute agli effetti irritativi di queste emissioni possono essere evitate migliorando l’igiene del posto di lavoro. Soltanto in casi rari sono state documentate delle vere e proprie allergie al toner. Gli studi epidemiologici non hanno stabilito relazioni causali certe fra queste emissioni e le malattie croniche dell’apparato respiratorio o le malattie polmonari interstiziali.

Quindi, non risulta dimostrato alcun effetto cancerogeno delle polveri di toner, nonostante la presenza di polveri sottili nocive all’organismo. Le stampanti laser sono le più diffuse sul mercato, le più utilizzate in assoluto sopratutto all’interno di uffici e aziende.

Partiamo con le differenze tra stampanti laser ed inkjet. Le stampanti inkjet (o meglio a “getto d’inchiostro”) sono quelle meno acquistate dal cliente finale, nonostante il prezzo più basso. Questo perché, seppure siano quelle più sicure per nostra salute (in quanto non creano micro-polveri), risultano essere più lente delle stampanti laser: parliamo di 10 pagine al minuto per le stampanti a getto di inchiostro contro le 30 pagine al minuto per le stampanti laser (di media). Salvo eccezioni e modelli particolari le stampanti laser risultano essere fino a 3 volte più veloci delle stampanti a getto d’inchiostro. Per tale ragione il primo punto da tenere in considerazione riguarda la velocità di stampa. Quanto conta per voi questo fattore? Ciò detto passiamo alle altre differenze.

Ulteriore differenza fra queste due tipologie sta nella qualità di stampa. Le stampanti laser tendono ad essere meno performanti rispetto a quelle inkjet nella stampa di grafici e foto. Le stampanti laser risultano essere più adatte in uffici in cui si tende sempre a stampare pagine che contengono quasi esclusivamente testi con poche immagini. Inoltre vi è da fare una considerazione sul prezzo della stampante. Il costo di una stampante laser a colori è molto più elevato di una monocromatica (B/N). Le stampanti a getto di inchiostro hanno un costo di manutenzione e mantenimento più elevato rispetto alle stampanti laser.

Si stima che stampare con stampanti a getto d’inchiostro costi mediamente 0.20€ a pagina, mentre con una stampante laser il costo si abbatte fino ad una media di 0.08€ a pagina. Bisogna considerare che il costo di stampa per pagina di una stampante a getto d’inchiostro si avvicina a quello delle stampanti laser se si utilizza l’accortezza di stampare per gruppi, e ciò stampando molte pagine di seguito evitando stampe isolate. Questo è dovuto al fatto che quando una stampante inkjet di fascia medio-bassa avvia la stampa della prima pagina consuma il 50% dell’inchiostro in più (per quella stampa) per le operazioni di pulizia delle testine.

E le stampanti a LED? Le cosiddette LED, sono stampanti che adottano una tecnologia con diversi punti in comune con le prima citate stampanti inkjet e laser. Fanno parte della stessa famiglia delle stampanti laser con una qualità di una stampa paragonabile con quella delle stampanti a getto d’inchiostro. Il vantaggio viene ricreato dalla tecnologia LED che permette di avere più LED sfalsati tra loro e che lavorano in base all’input di stampa, niente quindi laser e specchi da mantenere allineati e che potrebbero causare problemi (come ad esempio i grafici sfalsati, e le immagini non perfette di alcune stampanti a laser).

Il costo è simile o forse leggermente più alto di quelle laser, con un vantaggio anche sulle dimensioni della stampante, a discapito però della flessibilità nell’utilizzare formati di carta diversi e della dimensione massime e minime delle stampe. Si tratta di una limitazione non da poco per chi vuole stampare su fogli più piccoli o delle foto su carta lucida.

Migliori stampanti per casa o ufficio: multifunzione o no? | Guida acquisto di una stampante

Il nostro consiglio, in linea generale, è quello di comprare sempre una stampante multifunzione. Questo perché con un solo prodotto avrete a disposizione sia la “stampa” ma anche le funzionalità di “fotocopia” e “scansione“. In alcuni modelli è possibile anche avere a disposizione la funzione “fax”. Al giorno d’oggi, a meno che non facciate un lavoro specifico per cui necessitate di uno scanner dedicato, una stampante multifunzione può tornarvi utile in qualsiasi momento grazie alle diverse funzionalità che include.

I modelli presenti sul mercato sono davvero tanti, sia a getto d’inchiostro, sia laser. Solitamente le multifunzione a getto d’inchiostro non sono molto più costose di una stampante, mentre quelle con tecnologia di stampa laser tendono ad essere molto più costose a parità di qualità finale.

Migliori stampanti per casa o ufficio: quali specifiche? | Guida acquisto di una stampante

Scopriamo quali funzioni sono davvero importanti per l’uso che andremo a fare della nostra stampante. Ponderando l’acquisto di conseguenza.

Migliori stampanti per casa o ufficio: connettività | Guida acquisto di una stampante

Quanto è importante avere una stampante sempre connessa alla propria linea Wi-Fi? Per chi passa molto tempo in casa o in ufficio (a meno di avere un circuito già predisposto che collega la stampante in rete e quindi a tutti i PC della stessa) questa funzionalità è molto interessante. Pensate alla comodità di avere un dispositivo connesso al Wi-Fi, che sia da notebook che da smartphone, consente di effettuare una stampa direttamente dal vostro divano.

Analogamente in ufficio diventa interessante la possibilità di poter stampare anche a una stanza che non sia quella in cui è istallata la stampante da qualunque dispositivo della rete aziendale. Con una stampante Wi-Fi si aprono molte porte. Sicuramente questa caratteristica aumenta il prezzo della stampante, ma al giorno d’oggi quasi tutte le stampanti in commercio offrono questa caratteristica. La diffusione sul mercato di questa caratteristica rende tale tecnologia disponibile a prezzi del tutto accessibili. Alcune stampanti dispongono anche del Wi-Fi Direct, cioè quella tecnologia che collega la stampante al dispositivo senza dover appoggiarsi al Wi-Fi di casa: tale funzionalità ha un prezzo più elevato ma risulta comoda in alcuni casi.

Migliori stampanti per casa o ufficio: dimensioni | Guida acquisto di una stampante

Purtroppo quando lo spazio a disposizione è poco, bisogna scendere a compromessi. Di norma questo non è il caso degli uffici, che bene o male lo spazio per una multifunzione riescono sempre a trovarlo. All’interno di un’abitazione risulta più difficoltoso collocare una stampante. Spesso, in casa, la stampante viene posizionata su una scrivania con dimensioni ridotte o su mobili ad-hoc magari non troppo resistenti.

Per questo occorre prendere in considerazione sia il peso che le dimensioni della stampante prima di effettuare l’acquisto per non avere problemi in seguito. Le stampanti inkjet sono spesso più sottili e compatte, con un peso minore rispetto alle stampanti laser viceversa risultano, spesso, quadrate ed ingombranti. Per casa quindi, se le caratteristiche delle stampanti inkjet possono soddisfare le vostre esigenze in termini di velocità di stampa, non vi è dubbio su cosa scegliere.

Migliori stampanti per casa o ufficio: comodità | Guida acquisto di una stampante

Se cercate una stampante comoda da utilizzare allora vi segnaliamo due caratteristiche di rilievo. Innanzitutto il display. Sebbene possa apparire poco importante, un display touchscreen a colori consente di scegliere le impostazioni e le azioni da eseguire in modo più semplice e veloce. Un’altra considerazione importante riguarda i cassetti dove inserire i fogli per le stampe. Esistono diverse tipologie di cassetti e metodi per alimentare la stampante con i fogli necessari. Molte stampanti hanno il cassetto per la carta sul lato superiore e permettono d’inserire i fogli in verticale.

Per cui, se non si ha un limite di altezza (cioè se la stampante è libera superiormente) possono essere la soluzione ideale per voi. Alcune stampanti hanno il cassetto di alimentazione per la carta nella parte inferiore ma non a scomparsa. Queste risultano sempre scomode anche nel caso in cui la stampante sia posizionata su una scrivania in quanto andreste a perdere diverso spazio. Per recuperare questo spazio ogni volta sarà necessario togliere i fogli e quindi chiedere il tutto: una perdita di tempo notevole. Infine le stampanti in assoluto più comode, offrono dei cassetti di alimentazione carta a scomparsa integrati nel corpo della stampante. Questo permette sia d’inserire un numero di fogli elevato ma anche di non aumentare l’ingombro della stampante.

