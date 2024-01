Se siete curiosi di sapere quante persone visualizzano il vostro profilo o i vostri contenuti su Instagram, in questa guida dedicata vi spieghiamo come vedere le visite con Insight

Se siete grandi utilizzatori delle piattaforme social, sarete anche sicuramente frequenti e attenti creatori di contenuti. Che siano foto, video o storie, e che si stia parlando di Facebook, Trends, TikTok o Instagram, è innegabile che siate anche curiosi di sapere quante persone, nella realtà, visualizzano i vostri contenuti. Le piattaforme in questione vi permettono di avere una panoramica delle reaction, ma pensateci: come si possono vedere le visite al vostro profilo Instagram? Ve lo spieghiamo noi, con questa guida dedicata!

E se voleste aumentare anche il vostro bacino di follower…

Prima di passare al core di questa guida, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it vi abbiamo già messo a disposizione alcune guide sul come aumentare l’affluenza ai vostri profili social, con follower attivi e verificati e in modo totalmente lecito. Nello specifico, vi rimandiamo a:

Insight: che cos’è e come funziona | Instagram: come vedere le visite con Insight

Se disponete di un account professionale o aziendale su Instagram, potete accedere alla sezione Insight. Questa sezione è dedicata, esplicitamente, ai numeri e alle statistiche delle attività che effettuate tramite il vostro profilo, così da poter trarre informazioni utili sul come proseguire la vostra avventura nel mondo degli influencer. In Insight potrete visualizzare una grande quantità di dati, da quelli meramente statistici e che vi indicano qual è il tipo di pubblico che vi segue (genere, età, luogo di provenienza), quali sono i post e le storie maggiormente visualizzati dalle varie sfaccettature di pubblico che vi seguono e, infine, anche l’engagement dei vostri post.

Cos’è l’engagement e perché è importante tenerlo d’occhio

L’engagement è il termine che viene utilizzato per indicare la capacità di un prodotto di qualsiasi tipo di instaurare, con gli utenti che ne fruiscono, una relazione robusta e duratura nel tempo. Una sorta di legame fra il vostro contenuto, le vostre storie e le vostre foto, con il consumatore (l’utente, in questo caso) che lo utilizza come fonte di intrattenimento.

Capirete bene, dunque, quanto sia importante controllare sempre i dati a vostra disposizione, perché vi dà anche un’idea di quanto i vostri follower siano “legati” a ciò che pubblicate. Soprattutto, però, potete anche capire quale strada sia meglio percorrere per raggiungere i vostri obiettivi. Il mantra deve essere dunque sempre lo stesso: meglio la qualità rispetto alla quantità. Un post, una storia, un reel ben riuscito potrà portarvi una visibilità infinitamente maggiore rispetto a cento contenuti tutti uguali e di qualità inferiore.

Come attivare Insight | Instagram: come vedere le visite con Insight

Come detto, per attivare Insight dovete già avere sotto mano un account professionale o aziendale. Per far ciò, dovrete accedere al vostro profilo, tappare su “Modifica Profilo” e, successivamente, “Passa a un account per professionisti“. Una volta effettuato questo passaggio, potrete accedere a Insight:

Accedete al vostro profilo tramite il tondino in basso a destra della Home di Instagram

In alto a destra selezionate le tre linee orizzontali per aprire le Opzioni

Selezionate Insight

Nella prima schermata disponibile, potrete avere una panoramica del vostro account Instagram. Potrete selezionare il periodo temporale che volete analizzare nello specifico e andare a vedere alcune statistiche importanti, come:

Account raggiunti

Account che hanno interagito

Numero totale di follower

Come vedere le Insight dei post | Instagram: come vedere le visite con Insight

Insight vi permette di accedere alle statistiche di ciascuna storia e post che pubblicate sul vostro profilo Instagram. Il metodo di accesso è piuttosto intuitivo e semplice per entrambi i tipi di contenuti. Partendo dai post, ad esempio, una volta che avrete pubblicato sul vostro profilo un contenuto (che sia un video o una foto), vi basterà aprire il vostro profilo, selezionare il contenuto in questione e tappare sui tre puntini posti in alto a destra dello stesso. Successivamente, selezionate “Visualizza insight”.

In questa pagina le sezioni di dati saranno veramente tante e interessanti. La prima che cade sotto l’occhio è la Panoramica, che vi dà dati come:

Gli account raggiunti col post

Gli account che hanno interagito col post

Le attività del profilo

Questi dati della Panoramica vengono poi approfonditi nelle sezioni successive, differenziando, ad esempio, i tipi di interazione e l’aumento di follower o di visite al profilo date dallo stesso post.

Come vedere gli Insight delle storie | Instagram: come vedere le visite con Insight

Lo stesso discorso si può fare con le storie. Per visualizzare gli Insight delle storie, vi basterà selezionare la vostra immagine del profilo in alto a sinistra nella home di Instagram per accedere alle vostre storie pubblicate e scorrere dal basso verso l’alto nella storia che vi interessa per accedere al menu Insight, con tutte le statistiche avanzate oltre a quella base delle persone che hanno visualizzato la storia.

Le statistiche sono le stesse che per i post, ed è molto interessante la possibilità di vedere il numero di interazioni con i link pubblicati all’interno della storia. Se siete proprietari di domini esterni ad Instagram, questo è un altro di quei fattori da valutare per capire l’engagement del vostro pubblico col tipo di contenuti che portate.

Come vedere gli Insight di reel |

Infine, i reel. Vedere gli Insight dei reel su Instagram è semplicissimo, anche perché il procedimento è identico a quello utilizzato per i post. Accedete al vostro account e visualizzate la vostra pagina profilo, passando però dalla sezione dedicata ai post a quella specifica dei reel. Aprite il reel di cui volete conoscere gli Insight e tappate sui tre puntini in alto a destra. Una volta aperto il menu delle opzioni, selezionate “Visualizza Insight” e avrete a disposizione tutti i dati di cui avete bisogno.

Conclusioni

E questo è tutto ciò che avevamo da dirvi sul come vedere le visite sul vostro profilo Instagram e su Insight! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!