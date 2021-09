Migliori app per fare trading | Settembre 2021

Quali sono le migliori app per fare trading online? Scopriamolo insieme in questa preziosa guida

Il trading online spopola sempre di più, e oggi è possibile non solo fare trading utilizzando i siti internet classici, ma anche le app. Secondo quanto ripreso su guidatradingonline.net, infatti, esistono numerose app per fare trading, anche se alcune di queste si distinguono per la loro affidabilità e anche per le opzioni che offrono all’utente.

Perché fare trading con lo smartphone?

Fare trading online utilizzando le app consente a molti di poter monitorare i propri investimenti praticamente in ogni momento della giornata. Tra una commissione e l’altra, in un momento di pausa, oppure nel momento in cui si stia svolgendo un’altra mansione, sarà possibile valutare quali tipi di operazioni potranno essere più convenienti, e agire senza farsi scappare una buona occasione di guadagno.

Le app, inoltre, consentono di fare trading online in modo piuttosto conveniente. Infatti, diversamente rispetto ad altre soluzioni simili, un’app di trading online non obbligherà l’utente a pagare costose commissioni. Infine, le app che abbiamo selezionato danno la possibilità di operare all’interno dei maggiori mercati internazionali: non sarà più necessario, quindi, scegliere strumenti diversi a seconda del tipo di attività finanziaria che si voglia svolgere.

Le migliori app per fare trading: 24Option

Per iniziare a valutare quali siano le migliori app per fare trading, cominceremo a vedere 24Option un’applicazione davvero valida e in grado di soddisfare le richieste anche degli utenti più esigenti. Utilizzando questa applicazione sarà possibile scegliere tra più di cento asset: si potrà fare trading utilizzando una delle maggiori valute, ma anche le valute considerate “minori” e non solo.

Il trading offerto dall’app di 24Option metterà a disposizione degli utenti strumenti come l’investimento in azioni, in indici e in materie prime, così come il trading dedicato al famoso Forex e quello sui CFD. Per chi sia alle prime armi, sarà possibile iniziare utilizzando un conto demo gratuito. Il demo, infatti, consente agli utenti di provare le proprie capacità di investimento senza dover rischiare del denaro vero.

In questo caso, il conto demo sarà di 100 mila euro, una somma che darà la possibilità a molti di svolgere le maggiori operazioni che anche i trader più esperti gestiscono senza problemi. Per risolvere ogni tipo di problema, e anche per rispondere alle domande più complesse, sarà messo a disposizione degli utenti un servizio clienti multilingue. La chat dell’app è accessibile 24 ore su 24.

Tutto questo con la garanzia data dalla regolamentazione europea, che viene rispettata dalla società che ha costituito l’applicazione di trading. Infatti, la società di investimento che si trova “alle spalle” dell’app è stata regolamentata e autorizzata dalla CySEC.

Le migliori app per fare trading: XTB

Tra le migliori app per fare trading si trova sicuramente anche XTB, un’applicazione che si adatta alle esigenze di ogni tipo di utente. L’applicazione, che si distingue per la sua facilità di utilizzo, è anche particolarmente veloce, in modo da non consumare inutilmente il traffico dati degli utenti.

Così come accade per altre app e siti di trading online, anche nel caso di XTB viene consentito agli utenti di aprire un conto demo, in modo da poter familiarizzare con la gestione del denaro senza dover rischiare i propri soldi. Molto interessanti sono le sue feature, elementi specifici che possono rendere quest’app per fare trading ancora più gradita agli utenti.

La prima è la calcolatrice del trader di xStation: con questo strumento sarà possibile individuare subito il margine di profitto, e quello di perdita, che si potrebbe ottenere effettuando un determinato investimento. Quindi, l’utente potrà prendere una decisione davvero informata in merito ai propri investimenti.

L’app vede anche l’accesso ad una grande community costituita dagli utenti iscritti. Grazie alla community sarà possibile rimanere aggiornati sulle ultime notizie finanziarie ed iniziare a comprendere in modo più profondo il mercato. Infine, l’app consente di accedere anche alla formazione, con ore di webinair e di filmati che potranno essere davvero utili.

L’applicazione di XTB è disponibile sia per smartphone e tablet, sia per computer, in modo da non perdere neppure un’occasione di investimento. Anche la società di investimento che si trova alla base dell’app XTB è autorizzata e regolamentata a livello europeo.

Le migliori app per il trading online: eToro

Infine, ma non per la sua importanza, troviamo, tra le migliori app di trading online, eToro. Il primato di questa piattaforma sta nel fatto di aver aperto all’utilizzo dell’app già molto tempo fa. Per questo si può dire che eToro sia stata una pioniera nel mondo degli investimenti tramite app.

Grazie all’applicazione di eToro sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie messe a disposizione sul sito del broker, come la possibilità di accedere ai contratti CFD, che consentono agli utenti di investire in modo davvero diversificato. Anche in questo caso per fare pratica sarà possibile aprire un conto demo gratuito e, una volta fatta un po’ di esperienza, si potrà aprire un account ufficiale, che richiederà un piccolo versamento.

Ottima è la possibilità di fare investimenti senza dover pagare commissioni, e la garanzia offerta dalle autorizzazioni europee che sono state concesse alla società. Infine, il sistema automatizzato di eToro consente agli utenti di svolgere operazioni ricorrenti senza dover intervenire.