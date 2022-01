Èfinalmente in arrivo a breve l’uscita di OlliOlli World, gioco di skateboarding indie bidimensionale che promette grandi sfide e circuiti mozzafiato, e con questa guida vedremo insieme cosa c’è da sapere prima di iniziare a giocare

Come i fan ben sapranno, è in arrivo nel mese di febbraio (per la precisione, l’8) OlliOlli World, un gioco indie bidimensionale nel quale potremo sfrecciare nei vari circuiti a bordo del nostro skateboard, eseguendo trick di ogni tipo. Terzo capitolo di una serie dal discreto successo, OlliOlli World è in arrivo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch, e promette di portare tantissime novità (a partire dallo stile grafico completamente stravolto) in aggiunta a una formula di gioco già collaudata con i precedenti capitoli. Con questa guida perciò vedremo cosa c’è da sapere su OlliOlli World prima di buttarsi sullo skate, cercando di estrarre tutte le informazioni utili a darvi un’idea su che cosa aspettarsi.

Tradizione e novità

Come già detto sopra, in OlliOlli World vedremo un sistema già sperimentato e collaudato con i precedenti capitoli, ma con una sovrastruttura completamente rinnovata. Ci troviamo sempre di fronte a un gioco di skateboard a scorrimento orizzontale, ma adesso anziché avere un puro 2D possiamo parlare di 2.5D: ci sarà quindi un elemento di profondità, con circuiti sullo sfondo accessibili dopo aver raggiunto l’estremità del circuito in primo piano.

Un elemento simile è stato reso possibile anche grazie alla nuova veste grafica, non più in pixel art bensì con uno stile cartoon interamente disegnato a mano. Con questo stile del tutto irriconoscibile rispetto ai predecessori, il gioco promette un’atmosfera ancora più entusiasmante, con uno sfondo comedy che renderà il tutto molto più colorato e divertente. Detto ciò quindi, procediamo a vedere cosa c’è da sapere anche sulle altre novità di OlliOlli World.

Tanta, ma tanta personalizzazione – OlliOlli World: cosa sapere prima di giocare

Come era già stato mostrato nei trailer, gli sviluppatori non ci hanno potuto far vedere l’aspetto del protagonista, perché egli sarà personalizzabile nella sua totalità dallo stesso giocatore. Dopo aver creato il proprio personaggio con le sembianze che più ci aggradano, avremo anche la possibilità di vestirlo nei modi più stravaganti possibili. Anche se inizialmente la scelta sarà più limitata, il gioco prevede tantissimi elementi estetici come reward, ampliando la personalizzazione a livelli estremamente elevati.

Rispetto al gioco vero e proprio chiaramente si tratta di un aspetto del tutto secondario, però c’è da dire che sicuramente non può che essere apprezzabile un’idea del genere: a chi non piace avere opzioni di personalizzazione e ricevere come reward pezzi cosmetici che possono ampliare le nostre possibilità?

Radlandia, un mondo vivo – OlliOlli World: cosa sapere prima di giocare

Un’altra cosa interessante da sapere su OlliOlli World è la presenza del mondo di Radlandia insieme a tutti i suoi abitanti. Durante il corso della nostra esperienza di gioco incontreremo tanti personaggi che ci aiuteranno nel nostro percorso; alcuni ci daranno delle missioni da compiere, altri invece avranno ruoli più specifici, ma tutti quanti serviranno anche a creare un mondo vivo intorno al personaggio controllato dal giocatore.

Insieme a questi personaggi infatti ci saranno pure alcuni dialoghi. Non stiamo parlando di narrazioni incredibili ed epiche, ma di quel minimo che serve per caratterizzare tutti gli NPC e per inserire un contesto durante la scalata verso la vetta delle classifiche da parte del giocatore, senza però nulla togliere al dinamismo del gioco.

Sfide a non finire – OlliOlli World: cosa sapere prima di giocare

Infine come ultima cosa c’è da parlare delle attività da svolgere in OlliOlli World. Avremo a disposizione vari tipi di sfide, ognuna con il proprio reward e il proprio obbiettivo, ognuna sul proprio circuito di riferimento; tutto ciò molto probabilmente renderà il titolo altamente rigiocabile, soprattutto se siete dei completisti o amanti delle sfide impossibili.

Oltre a questi classici livelli in singleplayer saranno presenti ben due modalità multiplayer asincrono. Stiamo parlando di Gnarvana League e Gnarvana Portal. Nella prima modalità potrete competere con altri giocatori, sfidandovi a chi fa il punteggio più alto in un determinato circuito (e vincendo di conseguenza ulteriori reward estetici); nella seconda invece avrete la possibilità di generare livelli procedurali basati sulla selezione di parametri quali stile, difficoltà e lunghezza, e condividerli con altri giocatori.

Conclusioni

Detto ciò quindi non ci resta che aspettare l’uscita del gioco, che ricordiamo arriverà su tutti gli store digitali a partire dall’8 febbraio 2022. Dalle anteprime pubbliche e da quel che abbiamo potuto vedere dai trailer, OlliOlli World sembra un enorme passo avanti per il franchise, mostrando uno stile e un carattere totalmente nuovo rispetto ai predecessori. L’aggiunta di tutti questi nuovi contenuti di cui abbiamo parlato inoltre suggerisce un radicale cambio di paradigma per la serie. Sperando che queste scelte non si rivelino eccessive, vi diamo appuntamento direttamente all’8 quando (si spera) riusciremo a mettere le mani su OlliOlli World per provarlo.

Arrivati alla fine di questa guida su che cosa sapere prima di giocare a OlliOlli World, la palla passa a voi. Che cosa ne pensate? Il gioco suscita il vostro interesse? In attesa di una risposta, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani sulle più importanti novità del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.