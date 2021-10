Agent: il titolo è sparito dalla sezione giochi del sito di Rockstar e Take-Two

Con la sparizione del sito di Agent, il tanto vociferato gioco di Rockstar Games e Take-Two, sembra che il gioco sia diventato ormai solo un mero sogno

Rockstar, da anni alle prese soprattutto con nuovi progetti su GTA, e Take-Two, annunciarono nel 2007 una nuova IP, di nome Agent, ambientata nel periodo che segnava l’apice della Guerra Fredda del 1970. L’avventura portava il giocatore all’interno di un gameplay con un misto di action e stealth, con il quale farsi strada in una paranoica e contorta trama di spionaggio, assassinio politico e contro-spionaggio. Era in sviluppo presso lo studio di Rockstar North, stesso team di Grand Theft Auto, e sarebbe dovuto uscire come esclusiva per la PS3.

Agent, un destino infame per il gioco che, secondo Rockstar Games e Take-Two, avrebbe rivoluzionato l’industria

Ma qualcosa andò storto durante la produzione del titolo; ci furono numerosi momenti di impasse, e la creazione di Agent venne riposta in un cassetto, senza alcuna notizia ufficiale. Nel 2009, Rockstar solleticò all’E3 le speranze dei fan, affermando come il loro prossimo titolo avrebbe spinto al limite l’industria videoludica, creando una nuova linea a cui far aspirare i prossimi giochi action. L’allora presidente di Take-Two Interactive disse che il progetto avrebbe raggiunto le stesse altitudini di GTA. Dopo ciò, Take-Two continuò a ribadire come Agent fosse in sviluppo da Rockstar, ma ancora non fu mostrato alcun gameplay o dettaglio concreto sull’esistenza del gioco.

I problemi emersero all’E3 2011, scoprendo che Agent non sarebbe stato esclusiva PS3 se questo è ciò che voleva Rockstar. L’unico indizio riguardante il gioco, fu un’immagine leakata nel 2011. Con l’aggiornamento del trademark nel 2013, i fan si aspettavano un rilascio in concomitanza con l’arrivo di PS4, per sfruttarne la potenza più elevata. Giunto GTA 5 e l’online del gioco, fu chiaro come Agent non fosse tra le priorità della casa videoludica, tant’é che il team che si sarebbe dovuto occupare dell’art di Agent fu riassegnato. Il trademark fu ancora rinnovato a dicembre del 2016, per finire abbandonato da Take-Two nel 2018. Poche ore fa, si è potuto constatare come il sito di Agent sia scomparso, e il fatto che Rockstar Games e Take-Two abbiano rimosso il gioco dalla sezione del proprio sito, segnandone dunque una possibile fine definitiva.

Per altre notizie sui videogiochi, seguiteci su tuttoteK, mentre per nuovi titoli a basso prezzo controllate lo store di Instant Gaming.