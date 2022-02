Nintendo eShop: il supporto su Wii U e 3DS è (quasi) al capolinea

La fine di un’era si avvicina: Nintendo spegne le prime luci sull’eShop di Wii U e 3DS, mentre per la Banca Pokémon ci sono buone notizie

Era già nell’aria da tempo, ma la saracinesca di Nintendo eShop sta per chiudersi su Wii U e 3DS. Lo ha annunciato la Grande N stessa, dandoci il tempo di prepararci alla chiusura prevista per “fine marzo” 2023. Apprezziamo il generoso preavviso, con il quale gli appassionati dei predecessori di Switch potranno gestire al meglio il procedimento graduale dietro la chiusura. Prima verrà meno il supporto alle carte di credito (23 maggio 2022), poi quello alle eShop card (29 agosto 2022) e, infine, la possibilità di registrare codici (fine marzo 2023, giorno ancora non precisato). Andiamo nel dettaglio.

Nintendo eShop: fine di un’era per Wii U e 3DS… ma con calma

Partiamo dall’ovvio: a fine marzo 2023, non sarà più possibile fare acquisti sul Nintendo eShop di Wii U e 3DS. Questo vale anche per i contenuti gratuiti e le demo. Il 23 maggio di quest’anno, invece, non potremo più aggiungere fondi al nostro account tramite carta di credito sulle console interessate. Lo stesso vale per eShop card dal 29 agosto 2022 in poi. Fino a fine marzo 2023, però, unire i propri portafogli virtuali con Nintendo Network ID (che amalgama i fondi delle console precedenti con il denaro a propria disposizione su Switch) resterà ancora possibile.

Serebii Update: Pokémon Bank is to become free to use when the Nintendo 3DS eShop goes offline in March 2023 https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/lUznDSKfWc — Serebii.net (@SerebiiNet) February 16, 2022

I cambiamenti non sono previsti su Switch, ovviamente, ma avranno effetto su ogni software di 3DS che fa uso di microtransazioni, come la Piazza Mii StreetPass, il negozio di temi e il Nintendo Badge Arcade. Da marzo 2023 in poi, riscaricare giochi, DLC annessi e aggiornamenti sarà ancora possibile, e lo stesso vale per l’online gratuito di Wii U e 3DS. Il colosso di Kyoto ha inoltre aperto un sito celebrativo per ricordare ad ogni giocatore che ha eseguito l’accesso dei propri acquisti. Non tutto il male vien per nuocere: come vedete dal tweet qui sopra, chi ha scaricato la Banca Pokémon potrà godere del servizio gratuitamente da marzo 2023 in poi.

