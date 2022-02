TES VI: cosa aspettarsi e cosa sappiamo finora

The Elder Scrolls, saga conosciuta a livello mondiale, rientra tra i videogiochi più famosi del genere GDR. La serie ha raggiunto ormai una venerabile età, visto che è sul mercato dal 1994

Fin dall’inizio, Bethesda ha voluto sviluppare la saga come un gioco di ruolo, una scelta che ha portato l’azienda a creare quello che ancora oggi viene considerato uno dei migliori giochi GDR. Forse non esiste un giocatore che non abbia mai sentito parlare di Skyrim, in qualche modo tutti ne hanno avuto un assaggio.

Con l’ultimo capitolo della saga, Skyrim ha ricevuto l’approvazione di tutti, ridefinendo per molti versi il genere dei GDR. Tuttavia, bisogna riconoscere che il gioco presentava anche molte falle, ma i suoi sostenitori sono stati sempre troppo entusiasti per notarlo. Stando alle ultime notizie, The Elder Scrolls VI è in fase di sviluppo, un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo di numerosi gamer pronti ad accogliere il nuovissimo capitolo. In molti si chiedono se potrà esserci una versione migliore di Skyrim, che è, già di per sé, un gran gioco.

Il livello raggiunto da Skyrim è senza dubbio molto alto e dà la possibilità ai giocatori di immergersi per ore in un mondo fantastico ricco di missioni da intraprendere e accompagnato da una colonna sonora eccezionale. Il gioco ha tuttavia i suoi punti deboli.

Voice acting

Per quanto riguarda le voci presenti nel gioco, bisogna ammettere che sarà difficile puntare a una qualità più alta. Si tratta sicuramente di un notevole miglioramento rispetto a Oblivion, che invece è stato un po’ carente sotto questo punto di vista. Tuttavia, il gioco ha spesso utilizzato le stesse voci per diversi PNG, diminuendo quindi il coinvolgimento dei giocatori. Per TES VI, Bethesda dovrà darsi da fare e assumere molti più artisti vocali.

Rigiocabilità

Una volta padroneggiata la giocabilità di Skyrim, si corre il rischio che il gioco diventi noioso. Per evitare questo, molti sviluppatori hanno creato dei mini-giochi dove il gamer può scommettere, come è successo con Gwent nella saga The Witcher. Questa realtà non si allontana molto da quella offerta su Cloudbet, dove gli utenti possono scommettere e vincere soldi veri.

Combattimento

Bethesda ha deliberatamente scelto di ottimizzare il combattimento di Skyrim per allinearsi con le ultime tendenze. Se da una parte è possibile affermare che abbia funzionato, dall’altra molti gamer hanno considerato il combattimento come una tecnica un po’ superata. Sarebbe molto più soddisfacente se TES VI offrisse un sistema di combattimento più complesso per aumentare il livello di rigiocabilità di chi è interessato a padroneggiare il gioco al meglio.

Skyrim fa già parte dell’elenco dei videogiochi più venduti di sempre. Vista l’attesa che si è già creata, TES VI potrebbe essere non da meno, ma servirà che Bethesda metta a punto le opportune modifiche.