Xbox Live Games with Gold: trapelati i giochi gratis di dicembre

I giochi Games with Gold di Xbox Live sembrano essere stati svelati prima dell’annuncio da parte di Microsoft

Dicembre è quasi alle porte ormai, e come sempre l’inizio di un nuovo mese significa anche l’arrivo di nuovi giochi gratis da parte di Microsoft, grazie alla promozione su Xbox Live dei Games with Gold. A novembre abbiamo avuto Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight e Lego Batman 2 DC Super Heroes. Questi giochi avevano reso piuttosto delusi i giocatori, visti anche quelli che furono offerti invece durante il mese di ottobre. Sembra tuttavia che a dicembre le cose andranno meglio, almeno secondo il leak di un utente.

I giochi gratis con Games With Gold di Xbox Live per dicembre

L’utente Billbill-Kun sul sito Dealabs ha avuto la possibilità di individuare i nuovi giochi gratis di Xbox Live Games with Gold di diecmbre. Egli è stato già autore di un leak precedente riguardante la line-up del PS Plus degli ultimi tre mesi. Tra quelli che sembra saranno accessibili gratuitamente sul Gold, sembrano esserci The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition.

Andiamo a conoscere la lista completa di giochi gratis:

The Escapists 2: disponibile per tutto il mese di dicembre. In quest’opera dovremo tentare di f uggire dalle prigioni più espanse e dure al mondo. Nel frattempo, non dovremo far trasparire in nostri piani, e dunque sarà fondamentale adempiere alla routine da galeotto, presentandosi agli appelli, facendo il proprio lavoro e i compiti a noi assegnati, tutto mentre si proggetterà la propria via di fuga.

