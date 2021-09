Xbox Games with Gold Ottobre 2021: svelati i giochi del mese

Sono stati appena annunciati i giochi del Games with Gold di Xbox in vista dell’arrivo di ottobre per i membri dell’abbonamento

Nuovi giochi verranno aggiunti questo ottobre all’interno del servizio di abbonamento online Games with Gold di Xbox, che permette di giocare mensilmente dei titoli in modo gratuito. Dopo lo sbarco del più conosciuto Darksiders 3 nel mese di agosto, a partire dal primo di ottobre quattro nuovi giochi si aggiungeranno al catalogo Games with Gold, portando sulla Xbox un’aria di avventure horror in vista di Halloween, con titoli classici ed indie che aggiungeranno anche dei momenti di frenetica azione.

Xbox Games with Gold: i giochi e le date disponibili

Alcuni giochi saranno disponibili solo per metà mese, mentre altri arriveranno anche fino a metà novembre. Ecco la lista:

Aaero: disponibile dal 1 al 31 ottobre, è un gioco d’azione estremamente veloce e basato su movimenti ritmici , rilasciato per la prima volta su Xbox One. Si sarà al comando di una nave che traversa un mondo in rovina, sfruttando delle stringhe di luce mentre si combatteranno peculiari entità, accompagnati dal ritmo di musiche appartenenti a musicisti del genere elettronico , come Noisia, Flux Pavilion, Katy B.

disponibile dal 1 al 31 ottobre, è un gioco d’azione estremamente veloce e basato , rilasciato per la prima volta su Xbox One. Si sarà al comando di una nave che traversa un mondo in rovina, sfruttando delle stringhe di luce mentre si combatteranno peculiari entità, accompagnati dal ritmo di musiche appartenenti a musicisti del , come Noisia, Flux Pavilion, Katy B. Hover: disponibile dal 16 ottobre al 15 novembre sulle piattaforme Xbox, è uno di quei giochi che ricordano Jet Set Radio, ma ambientato in una città futuristica in stile neon, dove avremo modo di muoverci, saltare e pattinare per i palazzi. In questo gioco sono inoltre presenti le musiche di Hideki Naganuma, stesso compositore di Jet Set Radio.

Castlevania: Harmony of Despair : disponibile dal 1 al 15 ottobre, fu rilasciato su Xbox 360 e fa parte dei giochi mash-up e co-op di Castlevania . Sei giocatori potranno usare i protagonisti della serie per farsi largo nell’inquietante ed iconico castello.

: disponibile dal 1 al 15 ottobre, fu rilasciato su Xbox 360 e fa parte dei giochi . Sei giocatori potranno usare i protagonisti della serie per farsi largo nell’inquietante ed iconico castello. Resident Evil Code: Veronica X: disponibile su Games with Gold dal 16 al 31 ottobre, fu rilasciato anche su Xbox 360 ed è un seguito dei giochi di Resident Evil. Collegandosi al 2, viene ambientato nella prigione di un’isola. Claire e Chris Redfield dovranno affrontare una nuova apocalisse zombie.

Per rimanere aggiornati sui nuovi giochi nei Games with Gold di Xbox, visitate nuovamente tuttoteK; se vi interessano invece altri giochi ad un buon prezzo, date uno sguardo su Instant Gaming.