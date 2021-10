Xbox Games With Gold novembre 2021: ecco i nuovi giochi del mese

Microsoft ha rivelato i nuovi giochi di Xbox Games With Gold che saranno disponibili nel mese di novembre

Rieccoci, stavolta nel mese di novembre, con un’altra carrellata di nuovi titoli che diventeranno accessibili in modo gratuito sulle console Xbox, mediante il servizio di abbonamento online Games With Gold. Ad ottobre sono stati inseriti titoli che figuravano ambientazioni spettrali ed horror, perfetti per accompagnare i giocatori verso un’atmosfera halloweenesca, attraverso Casletavnia Harmony of Despair e Resident Evil Code: Veronica X.

I nuovi giochi Xbox Games With Gold del mese di novembre

A novembre non siamo ancora in periodo di festività particolarmente rilevanti, dunque questo mese sarà il momento perfetto per recuperare titoli meno impegnativi ma comunque dalle premesse carine ed interessanti. Tra i nuovi giochi che saranno disponibili nel mese di novembre mediante Xbox Games With Gold, avremo:

Moving Out, disponibile per tutto il mese, è un simulatore di traslochi giocabile in co-op locale, dove vestiremo i panni di responsabili al riposizionamento di mobili, con il compito di far traslocare le persone nel modo più veloce ed efficiente possibile. A rendere le cose più interessanti ci sarà la fisica realistica e le assurde richieste dei clienti, che metteranno a dura prova lo staff della nostra piccola azienda.

disponibile per tutto il mese, è un giocabile in co-op locale, dove vestiremo i panni di responsabili al riposizionamento di mobili, con il compito di far traslocare le persone nel modo più veloce ed efficiente possibile. A rendere le cose più interessanti ci sarà la e le assurde richieste dei clienti, che metteranno a dura prova lo staff della nostra piccola azienda. Kingdom Two Crowns, disponibile dal 16 al 30 novembre, è un delizioso gioco semi-strategico 2D e a scorrimento, dalla grafica pixel decisamente accattivante. Vestendo nel ruolo di un monarca in sella alla sua prode e fedele cavalcatura, avremo modo di costruire il nostro regno e visitare nuove terre. Mentre esploreremo le selvagge lande medievali, oscuri reami e il Giappone del periodo feudale, dovremo continuare a proteggere il nostro regno sconfiggendo i nemici che mirano alla nostra corona, soprannominati “Greed”.

Sono inoltre stati aggiunti, attraverso la retro-compatibilità di Xbox, anche due titoli risalenti al periodo di Xbox 360:

Rocket Knight, disponibile dal 1 al 15 novembre, è un titolo platformer che ha segnato il ritorno dell’opossum Sparkster di SEGA, vedendo la sua prima uscita su Xbox 360; stavolta, Sparkster dovrà sconfiggere il minaccioso esercito di lupi , che mette a rischio la quotidianità del regno di Zephyrus.

disponibile dal 1 al 15 novembre, è un titolo platformer che ha segnato il ritorno dell’opossum Sparkster di SEGA, vedendo la sua prima uscita su Xbox 360; stavolta, Sparkster dovrà sconfiggere il minaccioso , che mette a rischio la quotidianità del regno di Zephyrus. Lego Batman 2, disponibile dal 16 al 30 novembre, presenta il classico duo Batman-Robin insieme ad altri iconici supereroi dell’universo DC, come Superman, Wonder Woman e Lanterna Verde, che si troveranno a dover salvare la città di Gotham dalle manie distruttive di Lex Luthor e Joker, tutto in salsa LEGO.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.