Hawkeye, l’ultima serie dei Marvel Studios, in arrivo domani su Disney+

Hawkeye, l’ultima serie dei Marvel Studios, con protagonista Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, è in arrivo domani su Disney+

Siamo agli sgoccioli! L’attesa per Hawkeye, l’ultima fatica dei Marvel Studios, è quasi terminata. Nella giornata di domani, mercoledì 24 novembre, potremo gustarci non uno, ma ben due episodi della nuova serie. Prima di proseguire oltre, diamo uno sguardo al trailer ufficiale!

Cosa sappiamo di Hawkeye

Hawkeye vedrà come protagonista Occhio di Falco in persona, Clint Barton (Jeremy Renner), accompagnato stavolta dall’aspirante Avenger Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Il primo dovrà fare i conti col proprio passato da criminale e dovrà occuparsi della seconda, che pare voglia ripercorrere gli stessi passi compiuti da Barton. Il tutto avverrà in un’atmosfera natalizia, inedita per i prodotti Marvel. Ci troviamo di fronte a un cross-over con Die Hard? Solo il tempo saprà risponderci!

Oltre ai due protagonisti, il resto del cast comprende Vera Farmiga, Zahn McClarnon, Tony Dalton, Alaqua Cox e Fra Fee. Vedremo anche Florence Plugh nei panni di Yelena Belova? Nella scena post-credit di Black Widow, in cui vedevamo la sorella adottiva di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) parlare con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), quest’ultima rivelava che il prossimo obiettivo della giovane assassina era l’uomo responsabile per la morte della Vedova Nera: Clint Barton. I rumours vorrebbero che Yelena appaia già in Hawkeye, ma anche in questo caso, non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Non sappiamo se Hawkeye sarà l’ultima occasione di vedere Jeremy Renner nei panni del supereroe più preciso dell’MCU, in quanto lo stesso attore non si sbilancia troppo sull’argomento. Ciò di cui siamo sicuri è che questa serie sarà la grande occasione per Clint Barton di essere protagonista e di illuminare diversi aspetti della sua vita che il grande pubblico ancora ignora. Oltre a ciò, Hawkeye rappresenta il debutto di un personaggio come quello di Kate Bishop nel più vasto MCU. Potremmo essere di fronte alla nascita degli Young Avengers, con l’introduzione di Bishop, ma anche di Ms. Marvel, Echo e tanti nuovi eroi nei prossimi anni.

Cosa vi aspettate da questa nuova serie targata Marvel Studios? Siete fan del personaggio? Credete sarà la sua ultima apparizione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi aspettiamo nelle prossime settimane con la recensione degli episodi!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.