Wo Long: Fallen Dynasty, svelata la data d’uscita!

Team Ninja si è decisamente insediata, specialmente negli ultimi tempi, nell’olimpo dei migliori sviluppatori di titoli action soulslike, al di fuori ovviamente di From Software. Il franchise di NioH è ufficialmente in hiatus, ma la software house non ha deciso di fermarsi in alcun modo, né tantomeno di spostarsi di genere. Wo Lonk: Fallen Dynasty si è presentato più volte sotto i riflettori dell’industria negli ultimi mesi, complice anche una versione di prova arrivata a sorpresa nel mese di settembre e che ha saputo far discutere per il suo livello di difficoltà. Non ci siamo espressi in merito, in quanto ricordiamo molto bene anche le demo dei capitoli di NioH, titoli poi completamente ribilanciati nelle versioni di lancio.

Fatto sta che nelle scorse ore il publisher Koei Tecmo e Team Ninja hanno ufficialmente svelato la data d’uscita del titolo. Wo Long: Fallen Dynasty arriverà il prossimo 3 marzo 2023, confermando quindi la già vociferata finestra d’uscita per il prossimo anno. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali del gioco, nello specifico con un Tweet che trovate qua sotto. Tweet che ha confermato anche le piattaforme d’uscita, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e il fatto che, sin dal lancio, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile tramite Xbox Game Pass.

#WoLongFallenDynasty will be available March 3rd, 2023, worldwide on Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, on PC via Windows and Steam®, and will be available day one with Xbox Game Pass on console & PC!

Get all the game details here – https://t.co/tJXCYth9RH pic.twitter.com/5MkUeyt1vA

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) October 26, 2022