WILD HEARTS: disponibile l’ultimo trailer di gameplay

L‘ultimo trailer gameplay di WILD HEARTS ci permette di dare un’occhiata a vari personaggi del villaggio di Minato

WILD HEARTS di Omega Force uscirà questa settimana, ma una prova di dieci ore è già disponibile da oggi su EA Play Pro e Game Pass Ultimate. Nel frattempo, è disponibile un nuovo trailer di gameplay che mostra in azione gli NPC del villaggio di Minato che assisteranno i giocatori che si avventureranno nelle lande di WILD HEARTS. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

WILD HEARTS: godetevi l’ultimo trailer di gameplay con gli NPC del gioco!

Alcuni dei suddetti personaggi includono Natsume, il fabbro, e Suzuran, lo scienziato residente. Il primo aiuterà a migliorare e a creare equipaggiamenti, mentre il secondo inventerà nuovi modi per utilizzare il Karakuri. Ci sono anche altri personaggi nelle cui storie verrete coinvolti, mentre tutti si uniscono insieme per combattere i temibili Kemono. I giocatori dovranno sconfiggere questi ultimi e raccogliere il loro Filo Celeste per ristabilire l’equilibrio nel mondo di gioco di WILD HEARTS (qui in basso vi lasciamo al trailer di gameplay, potete cliccare sulla finestra di riproduzione per visualizzarlo).

WILD HEARTS farà il proprio debutto il 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Anche se la storia principale richiederà circa 30 ore per essere completata, c’è un endgame che coinvolge i volatili Kemono e altre minacce che i giocatori dovranno affrontare; insomma non ci sarà sicuramente tempo per annoiarsi in questa sorta di Monster Hunter rivisitato.

