Monster Hunter Rise e Persona 4 presto su Game Pass

Microsoft in un recente annuncio ha confermato la prima ondata di titoli in arrivo a gennaio per il servizio Game Pass, ondata che includerà Monster Hunter Rise

Il servizio in abbonamento Game Pass di Microsoft a gennaio si arricchisce con Monster Hunter Rise (di cui è possibile leggere qui la nostra recensione), Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Saranno questi i giochi che verranno aggiunti fra qualche giorno e seppur parliamo di un minuscolo numero, sono pur sempre titoli degni di nota, non proprio giochi di bassa qualità insomma.

Monster Hunter Rise e gli altri titoli in arrivo su Game Pass

Il 19 gennaio ad approdare su Game Pass e ad espandere la libreria del servizio Microsoft saranno i due capitoli sopra citati della saga Persona, rispettivamente Persona 3 Portable e Persona 4 Golden che saranno fruibili su PC, console, e cloud. Il giorno successivo, il 20 gennaio, ad arricchire l’esperienza videoludica ci sarà Monster Hunter Rise, che finalmente dopo molti mesi come esclusiva Nintendo Switch è pronto a varcare la linea e ad approdare su PlayStation ed Xbox. Anche in questo caso il titolo sarà fruibile da PC, console, e cloud.

Recenti rumor hanno tuttavia vociferato dell’aggiunta su Game Pass di Flying Wild Hog e Shadow Warrior 3, e che l’annuncio sarebbe arrivato presto, ad ogni modo non sembrano essere stati inseriti nella prima ondata di titoli in aggiunta al catalogo Game Pass di gennaio, i quali restano confermati Monster Hunter Rise, Persona 3 e Persona 4. Tuttavia il 25 gennaio Microsoft ha in programma lo show Developer Direct, dove sicuramente assisteremo a diversi annunci riguardo i videogiochi in arrivo sulle piattaforme della casa di Redmond.

Purtroppo è doveroso parlare non soltanto di arrivi ma anche di partenze, poiché salvo ultimi colpi di coda a lasciare il servizio Game Pass saranno o seguenti titoli:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Nobody Saves The World (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Pupperazzi (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) The Anacrusis (Game Preview) (Cloud, Console e PC)

(Game Preview) (Cloud, Console e PC) We Happy Few (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Windjammers 2 (Cloud, Console e PC)

