Starfield: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita

Un noto giornalista videoludico ha fornito alcune indiscrezioni sul periodo d’uscita di Starfield. Ecco tutti i dettagli al riguardo

Sebbene il 2022 sia stato un anno povero di titoli first party per Xbox, sembra che Microsoft abbia in programma una serie di uscite importanti per quest’anno. Hi-Fi Rush è stato lanciato il mese scorso, mentre Minecraft Legends e Redfall seguiranno nei prossimi mesi e anche Forza Motorsport farà il proprio debutto nel corso dell’anno. Naturalmente, il più grande titolo first party per Xbox previsto per quest’anno è Starfield e di recente si è tornato a parlare del periodo d’uscita di questo attesissimo titolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Starfield: Jez Corden ha parlato del periodo d’uscita del gioco

Microsoft e Bethesda hanno dichiarato che il gioco di ruolo fantascientifico uscirà nella prima metà dell’anno e sembra che il piano attuale sia quello di rilasciarlo nella parte finale della finestra temporale suddetta. Questo almeno secondo il giornalista Jez Corden, che in un recente episodio del podcast Xbox Two ha affermato che, in base a quanto ha sentito, il periodo di uscita di Starfield dovrebbe coincidere con il mese di giugno.

“Sono dell’idea che Starfield uscirà a giugno“, ha detto Corden. “Penso che Starfield uscirà a giugno. Anche se ho scommesso che verrà posticipato oltre giugno, le ultime informazioni che ho reperito mi suggeriscono giugno”.

Una recente fuga di notizie ha suggerito che Starfield è stato posticipato rispetto alla prima metà dell’anno, ma che sarà comunque lanciato in estate, quindi resta da vedere quale sarà la data di lancio finale. Microsoft ha confermato che una presentazione standalone di Starfield è attualmente in lavorazione, mentre Bethesda ha recentemente dichiarato che la data di uscita del gioco sarà annunciata a breve.

