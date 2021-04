Xbox Game Pass Ultimate: un servizio super conveniente

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento offerto da Microsoft, sottoscrivibile da tutti i possessori di console Xbox e PC Windows 10

Lanciato sul mercato nel 2017, si è inizialmente scontrato con la natura conservatrice dell’appassionato medio di videogiochi, ma ad oggi, dopo un percorso evolutivo che lo ha visto progressivamente migliorare, conta la bellezza di 18 milioni di abbonati e si è ritagliato un suo spazio nell’immaginario collettivo come una sorta di “Netflix dei videogiochi”.

Dato il successo crescente, l’intera politica Microsoft è tutta rivolta al potenziamento del servizio, che già allo stato attuale può vantare un incredibile rapporto tra il valore del catalogo e il prezzo richiesto.

Esistono infatti tre varianti del Pass: quella specifica per le console Xbox, venduta a 9,99 euro al mese, quella specifica per PC Windows 10, al costo di sempre 9,99 euro al mese e infine la versione Ultimate, il fiore all’occhiello dell’intera proposta commerciale.

Con un prezzo a listino di soli 12,99 euro mensili, contiene al suo interno il catalogo di entrambe le versioni più Xbox Live Gold (che permette agli utenti console di accedere al multiplayer online), Xcloud, l’alternativa in streaming che offre l’accesso a un ulteriore catalogo fruibile sui dispositivi Android. Infine, come se non fosse già abbastanza, dal 10 novembre dello scorso anno ha inglobato anche EA Play, un servizio analogo gestito da Electronic Arts.

A fronte di un’offerta così ricca e variegata, alcune testate di settore hanno provato a calcolare l’effettivo valore della versione Ultimate, basandosi su stime teoriche legate al prezzo al dettaglio dei videogiochi sia fisici che digitali, quando acquistati singolarmente.

Quanto emerso da questo tipo di analisi ha dell’incredibile.

Un valore straordinario

Prima di procedere oltre dobbiamo sottolineare la natura camaleontica del catalogo. Non si tratta di una lista immutabile, i giochi al suo interno vengono cambiati ciclicamente, con nuovi prodotti in entrata e altri in uscita.

Solo le produzioni della stessa Microsoft sono una costante, disponibili sin dal loro lancio sul mercato e per sempre fruibili attraverso il servizio. Tutte le altre permangono per periodi di tempo indefiniti, da pochi mesi sino a svariati anni.

Uno scenario che rende quasi impossibile calcolare un valore definitivo. Tuttavia, come dicevamo, c’è chi ci ha provato con la versione Ultimate, quella che per soli 12,99 euro ci dà accesso al catalogo console, al catalogo PC, a Xbox Live Gold, Xcloud ed EA Play.

Il conto è presto fatto: abbiamo una libreria complessiva di quasi 400 titoli, 260 per quanto riguarda la libreria della versione destinata alle console che da sola raggiunge un valore teorico che supera i 6500 euro.

La variante per PC se presa singolarmente raggiunge invece i 5000 euro e dobbiamo ancora considerare i titoli extra di Electronic Arts, che aggiungono circa 1300 euro al valore complessivo. Da non sottovalutare infine lo stesso Live Gold, che ogni mese regala l’equivalente di 150 euro in videogiochi.

Cifre da capogiro che scoperchiano l’enorme risparmio per i videogiocatori abbonati al servizio rispetto a chi invece preferisce l’acquisto singolo. Tuttavia, come abbiamo detto la libreria giochi non è costante e questo valore teorico è addirittura destinato ad aumentare.

Un risparmio straordinario

Con il passare degli anni e con l’evolversi della tecnologia, l’industria del videogioco ha sofferto un aumento esponenziale dei costi di sviluppo.

A partire dalla seconda metà degli anni duemila, il fattore di rischio per le produzioni ad alto budget (definite tripla A), è più che raddoppiato rispetto alle generazioni precedenti. Questo perché nonostante la massificazione del medium, il prezzo a listino dei videogiochi non è mai aumentato e a differenza di altri media, come il cinema e la musica, non esistevano forme alternative di guadagno esclusa la vendita al dettaglio.

Le varie software house per sopravvivere hanno provato ogni tipo di business model, a partire dai DLC sino ad arrivare alle tanto odiate microtransazioni. Tuttavia il rischio di impresa è ancora troppo alto e ha spinto i produttori verso il recente aumento del prezzo di listino dei videogiochi, ora standard sugli 80 euro.

Un cifra significativa, che rende ancora più appetibili servizi come il game pass ultimate.

A partire dai 12,99 euro richiesti ogni mese, l’abbonamento annuale viene a costare circa 160 euro. Praticamente il costo di due soli titoli acquistati al day one.

È chiaro che il risparmio per l’utente finale sia qualcosa di straordinario e dobbiamo considerare anche l’intera politica Microsoft, che di recente ha acquisito tanti e nuovi team di sviluppo tra cui l’importantissima Zenimax.

All’interno di Zenimax troviamo anche Bethesda, conosciuta per capolavori ormai iconici come le saghe di The Elder Scrolls e Fallout. In futuro tutte le produzioni di questi famosi team finiranno nel catalogo del pass sin dal loro day one, pronte ad aumentarne ulteriormente il valore teorico.

L’utenza si troverà dinanzi a una scelta per nulla ardua: acquistare il titolo spendendo 80 euro, o abbonarsi per poterlo giocare in compagnia di tutti gli altri 400 giochi del catalogo? Quale che sia l’opzione migliore è lapalissiano.

Una funzione straordinaria

Appurata la convenienza del Game Pass, dobbiamo però considerare la natura effimera dei giochi al suo interno, in quanto si possiedono solo finché l’abbonamento è attivo. A molti utenti non piace sottostare a vincoli temporali e preferiscono acquistare i giochi per poi portarli a termine con tutta calma.

Anche da questo punto di vista il pass può trasformarsi in un vantaggio, in quanto fa le veci dei vecchi dischi demo. I giocatori non solo potranno provare tutti i titoli a catalogo gratuitamente, scovando magari perle nascoste o sperimentando generi che non avrebbero preso in considerazione, ma avranno facoltà di acquistarli singolarmente con ulteriore risparmio dovuto a scontistiche esclusive per gli abbonati, sull’ordine del 20% rispetto al prezzo di listino.