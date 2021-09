Watch Dogs: Legion, ultimo titolo della serie targata Ubisoft, sarà giocabile gratis questo weekend. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli in questa news

Dopo il primo capitolo, leggermente claudicante e che ha diviso l’utenza, gli ultimi due capitoli della serie Ubisoft, Watch Dogs 2 e Watch Dogs: Legion hanno convinto decisamente di più il pubblico, consacrando la serie come una delle più interessanti dell’intero panorama videoludico della software house che ha dato i natali ad altre serie di alto calibro: come Far Cry e Assassin’s Creed. Come spesso accade, però, Ubisoft tenta di offrire ai giocatori che ancora non hanno avuto la possibilità di giocare alcuni dei suoi titoli, l’opportunità di provarli con dei weekend di accesso gratis e questa volta sarà il caso proprio di Watch Dogs: Legion.

Watch Dogs: Legion, gratis questo weekend su PlayStation, PC e Stadia

Proprio così, questo weekend, da Venerdì 3 settembre a Domenica 5 settembre sarà possibile provare, giocare e accedere ai contenuti del gioco completo di Watch Dogs: Legion, completamente gratis. Questa opportunità sarà riservata agli utenti PlayStation (su PS4 e PS5 dunque) e agli utenti PC (via Epic Games Store o Ubisoft Store) e, inoltre, agli utenti Google Stadia, che avranno dunque anch’essi la possibilità di accedere a questa promozione. Un importante dettaglio riguarda i progressi che durante questi giorni i giocatori registreranno. Qualora decidiate di acquistare il titolo, i progressi registrati durante la prova gratuita, verranno salvati e recuperati sull’eventuale copia acquistata.

Watch Dogs: Legion è un titolo che abbiamo apprezzato e cliccando qui accederete alla nostra recensione in modo tale da avere un quadro più dettagliato su quello che, per noi, rappresenta questo gioco. Tante meccaniche interessate e innovative sono state inserite in questo che è, a tutti gli effetti, il terzo capitolo della serie.

