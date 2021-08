Gamescom 2021: presentato lo story trailer di Far Cry 6

Come anticipato dal presentatore Geoff Keighley, durante l’Opening Night Live della Gamescom 2021 abbiamo potuto vedere un nuovissimo trailer di Far Cry 6, questa volta incentrato sulla storia dell’open world sparatutto di Ubisoft

Il nuovo Far Cry in sviluppo presso gli studi di Ubisoft è il sesto capitolo di una serie che è riuscita ad appassionare tanti giocatori nel corso degli anni. A sottolineare l’importanza di questa serie vi è la partecipazione dell’attore Giancarlo Esposito come antagonista principale di questo capitolo. Come aveva già anticipato sul proprio profilo Twitter ufficiale Geoff Keighley, durante l’Opening Night Live della Gamescom 2021 abbiamo potuto assistere ad un nuovo trailer di Far Cry 6, incentrato in particolare sulla trama del gioco. Vediamo insieme di seguito i dettagli del video trailer!

I dettagli del trailer di Far Cry 6 vista durante la Gamescom 2021

Nel trailer possiamo vedere varie scene estratte dalla storia di Far Cry 6. Vediamo l’antagonista Anton Castillo farsi intervistare insieme a suo figlio, intervista durante la quale vengono messi in discussione i metodi con cui Castillo ha creato il suo impero. Dall’altra parte, vediamo la protagonista che si unisce ad alcuni ribelli che cercano di combattere lo l’impero schiavista di Castillo. Il tutto, chiaramente, condito da una buona dose di scene d’azione.

Il gioco è ambientato a Libertad, una regione dominata da Castillo, che grazie alla ricerca scientifica è riuscito a creare Viviro, il più efficiente trattamento per il cancro al mondo. Come detto prima però, pare che questo impero si basi sul lavoro forzato e sullo schiavismo, cosa che ha portato parte della popolazione locale a ribellarsi.

Far Cry 6 è in uscita il 7 ottobre 2021 per tutte le principali piattaforme. Se volete rimanere aggiornati su Far Cry 6 e sui più importanti titoli del momento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.