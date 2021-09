Pokémon: i remake dei primi giochi potrebbero essere valutati PEGI 18

La morsa delle leggi sul gioco d’azzardo si stringe anche su Pokémon: i remake dei primi giochi d’ora in poi possono essere valutati PEGI 18

I buontemponi che accolgono ogni Nintendo Direct con “PEGI 18 all’inizio, e poi mostrano Pokémon” sono stati battuti sul tempo dallo stesso sistema di valutazione, ora che i remake dei primi giochi dovranno dire definitivamente addio alle slot machine. Si direbbe un pesce d’aprile fuori stagione, ma in realtà è così. Il PEGI suddivide le età consigliate in 3+, 7+, 12+, 16+ e 18+. Ora l’ente europeo ha infatti decretato che i videogiochi che simulano il gioco d’azzardo conteranno in automatico come vietati ai minori. Com’è possibile che questo coinvolga Pokémon?

Primi Pokémon PEGI 18: giochi di relativo azzardo nei remake?

I fan di Pokémon più fedeli ricorderanno che nei primi giochi esistevano dei casinò virtuali in cui dilettarsi con slot machine e quant’altro: nei remake, Game Freak ha omesso questi elementi per evitare di incorrere in quello che ora è un PEGI 18. Già abbiamo visto una spintarella con i primi titoli su Virtual Console, che su Nintendo 3DS si sono ritrovati a sfoggiare un altisonante 12+. Ora l’asticella si alza ulteriormente, ma il sistema di valutazione chiarisce che le contromisure verranno prese solo con titoli “le cui migliorie ne fanno un gioco completamente nuovo”. E il cambio d’aria ha già sortito i suoi effetti altrove.

Sebbene i cambiamenti non siano retroattivi, infatti, giochi più recenti hanno già corretto il loro rating. L’esempio più eclatante, forse, è quello di Overboard!: classificato 12+ fino ad ora, ha visto le sue note di “violenza moderata, temi suggestivi ed uso di alcol” soppiantate di colpo dalla “simulazione di giochi d’azzardo” (una singola partita a blackjack!) che è valsa al gioco un 18+. Per Pokémon, questo si traduce in un rating ancora fermo sul 12+ su Nintendo 3DS. Se poi Rosso e Blu tornassero di nuovo su Switch è possibile che uno strappo alla regola si possa anche fare.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa… potenzialmente paradossale novità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.