Visage Enhanced Edition: ecco il periodo d’uscita su PS5 dell’horror che si rifà a P.T.

Visage Enhanced Edition, l’edizione rivista e migliorata del noto horror uscito nel 2020, ha ora un periodo d’uscita per PS5

P.T. (del visionario game designer Hideo Kojima) è stato come un fulmine a ciel sereno per il fortunato genere horror videoludico quando è stato lanciato per la prima volta, e sebbene la demo sarebbe finita per essere criticata e rimossa e il gioco vero e proprio (ossia un nuovo capitolo di Silent Hill) a cui esso doveva fare da “introduzione” sarebbe stato cancellato, ha comunque generato una vasta orda di vere e presunte repliche a sé ispirate. Una di queste, e forse la migliore, è Visage di SadSquare Studio, di cui, nelle ultime ore è stata annunciato il periodo d’uscita su PS5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Visage Enhanced Edition: su Xbox è già disponibile e il periodo d’uscita per PS5 è prossimo

SadSquare Studio ha annunciato il periodo d’uscita su PS5 di Visage – Enhanced Edition con un nuovo trailer. Il gioco è disponibile in questo momento su Xbox Series X/S e arriverà su PS5 a novembre (sebbene una data esatta non sia stata ancora annunciata). Visage gira a 4K e 60 FPS sulle nuove console Sony e Microsoft e vanterà anche tempi di caricamento più rapidi e supporto per il feedback tattile del DualSense su PS5 per quella che dovrebbe (si spera) essere un’esperienza horror più coinvolgente. Nel frattempo, chiunque abbia già Visage su console di last-gen otterrà gratuitamente l’aggiornamento di nuova generazione.

Oltre a Xbox Series X/S e (presto) PS5, Visage è disponibile anche su PS4, Xbox One e PC. Il gioco era nato come una campagna sulla piattaforma Kickstarter nel lontano 2016 riuscendo ad attirare l’attenzione di diversi utenti per l’insolita natura a metà tra l’horror, lo strategico e l’avventura narrativa. Il game designer del gioco, Jonathan Vallières, aveva dichiarato che la cancellazione del capitolo di Silent Hill a cui P.T. doveva fare da antefatto ha motivato il suo studio a creare Visage. Tra le altre ispirazioni del titolo ci sono la serie cinematografica The Conjuring e il film Insidious.

