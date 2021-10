Apex Legends: Ash, la nuova leggenda, si mostra in un adrenalinico trailer

Ash, la nuova Leggenda di Apex Legends, dà sfoggio delle sue abilità nel trailer che EA ha pubblicato nelle ultime ore

È stato rilasciato da EA un nuovissimo trailer di gioco per l’ultima Leggenda di Apex Legends, Ash. Il filmato mostra in azione e in dettaglio le nuove abilità e il retroscena del personaggio. Nello specifico, ci vengono mostrate tutte e tre le skill di Ash in azione contro i campioni nemici, dimostrando che la new entry del gioco è veloce quanto Octane e Loba con le sue utilità e il suo stile di gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: ecco la storia che si cela nel passato di Ash, la nuova Leggenda del gioco

L’abilità tattica della nuova Leggenda di Apex Legends, ossia Ash, è chiamata Arc Snare. Quest’ultima le consente di lanciare una trappola rotante che danneggia e lega il primo nemico che si avvicina troppo. Il trailer menziona anche che questa specifica abilità è “ispirata al suo vecchio Titano”.

L’abilità passiva di Ash è Marked For Death, che consente alla Leggenda di mostrare la posizione dei recenti deathbox sulla sua mappa, che quindi contrassegna gli attaccanti sopravvissuti da rintracciare. Phase Breach è l’ultima abilità di Ash; le consente di aprire un portale unidirezionale verso una posizione mirata, simile all’abilità finale di Wraith. Il video di gameplay mostra anche l’animazione della mossa finale di Ash, quest’ultima usa una spada simile a una katana come arma preferita.

Respawn ha anche condiviso ulteriori dettagli su Ash, incluso il suo retroscena. Secondo la biografia del personaggio, Ash, nota anche come Dr. Ashleigh Reid, è ancora “molto” umana nonostante il suo aspetto cibernetico. A seguito degli eventi dopo la sua morte, il suo cervello è stato messo in un guscio simulacro. Tuttavia, la Leggenda ha perso i suoi ricordi nel processo, causando la “frattura” della sua personalità.

“Ash è l’incarnazione del lato freddo, perfezionista e assetato di potere del Dr. Reid”, si legge nella sua biografia. “Ma dietro quella facciata fiduciosa, qualcosa di sinistro sta ribollendo. Dopo un incontro con Horizon che sovrascrive la programmazione simulacro di Ash, la struttura che ha tenuto dormiente la personalità vulnerabile ma intelligente di Leigh ha iniziato a incrinarsi. Ash si unisce ai Giochi per dimostrare di aver superato tutta l’umanità. Leigh è determinata a dimostrarle che si sbaglia”.

Vi ricordiamo che Ash si unirà ad Apex Legends il 2 novembre con la Stagione 11, che introdurrà una nuova mappa chiamata Storm Point, nonché una nuova arma SMG.

