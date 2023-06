Xbox Showcase: presentati trailer e periodo d’uscita di Frostpunk 2

Frostpunk 2, il sequel dello strategico-gestionale di 11 bit studios, si è mostrato con un trailer ed è stato annunciato il periodo d’uscita

All’ultimo Xbox Showcase, tra i vari Starfield, Fable e Avowed si è mostrato anche Frostpunk 2, un gioco di ambientazione post-apocalittica (del quale potete guardare un trailer in questa news), che vedrà un’uscita per PC su Steam, Epic Games Store e GOG nel corso del 2024. Questo è quanto ha annunciato il publisher e sviluppatore 11 bit studios. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Showcase: il trailer e il periodo d’uscita di Frostpunk 2

“Frostpunk 2 è ancora un gioco sulla città e sulla sua società“, ha dichiarato Jakub Stokalski, co-director e design director di 11 bit studios, in un comunicato stampa. “Ma questa volta i tumulti interni, scatenati dalle crescenti differenze sociali, implicano che i giocatori dovranno affrontare nuovi tipi di minacce che vanno oltre la mera sopravvivenza del primo gioco. Utilizziamo ancora l’ambientazione post-apocalittica per raccontare una storia significativa sull’ambizione umana, sulle società che lottano per le proprie idee e sulle conseguenze di decisioni difficili che non sempre vengono rispettate da tutti. Perché, alla fine, ciò che può metterci fine non è la natura in sé, ma la natura umana“. Vi ricordiamo che Frostpunk 2 avrà come periodo d’uscita il 2024 e, qui in alto, potete visionarne un trailer.

Vi lasciamo a una breve panoramica del gioco realizzata dalla stessa 11 bit studios:

Sono passati trent’anni dalla feroce tempesta che ha concluso il primo capitolo della storia di sopravvivenza dell’umanità in Frostpunk. La città, stabilitasi attorno al Generatore e al suo calore vitale, è cresciuta e progredita con il passare degli anni. Anni di whiteout hanno cambiato il mondo, dandogli una lavagna pulita con cui scrivere una nuova porzione post-apocalittica della sua storia. Nonostante il cappio dell’oppressione abbia ricominciato a stringersi su una società che sta lottando per le scorte vitali – e che è sempre più infastidita dai litigi interni dopo i recenti eventi – il mondo sta nuovamente affrontando un’era di possibile espansione prolifica. La cosa più importante, tuttavia, è che le persone sono cambiate. E quando sentiranno di aver domato il gelo e l’istinto di sopravvivenza si sarà affievolito, la loro natura umana entrerà in gioco, spinta da ambizioni che potrebbero far precipitare la Città. Ma la Città non deve cadere.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.