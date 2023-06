Samsung Speciale Summer: approfitta dei grandi sconti

Dal 9 al 12 giugno compreso è possibile godere del Samsung Speciale Summer e accedere a importanti sconti su una vasta gamma di prodotti

L’estate è alle porte e con essa arriva anche un evento imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia e gli appassionati di prodotti Samsung. È con grande entusiasmo che annunciamo il Samsung Speciale Summer, un evento straordinario che ti permetterà di accedere a una serie di incredibili sconti su una vasta gamma di prodotti, dal 9 al 12 giugno 2023. Che tu stia cercando un nuovo monitor, un TV all’avanguardia o un aspirapolvere, questa è l’occasione perfetta per fare acquisti di qualità a prezzi convenienti.

Approfitta dell’offerta! | Samsung Speciale Summer

Ecco una lista dei principali prodotti in offerta che potrete trovare in occasione del Samsung Speciale Summer:

Televisioni:

OLED 4K 55″ S90C TV 2023 a soli 54,98 al mese per 40 mesi o 2.199€.

a soli 54,98 al mese per 40 mesi o 2.199€. Neo QLED 8K 55″ QN700C TV 2023 a soli 62.48€ al mese per 40 mesi oppure 2.499€.

a soli 62.48€ al mese per 40 mesi oppure 2.499€. OLED 4K 55″ S95C TV 2023 a soli 64.97€ al mese per 40 mesi o 2.599€.

Monitor:

Monitor Curvo Serie S39C da 27″ Full HD a soli 209€ con un risparmio di circa 80€.

a soli 209€ con un risparmio di circa 80€. Odyssey G3 G32A da 27″ a soli 219€ con un risparmio di 100€.

a soli 219€ con un risparmio di 100€. Odyssey G5 G55T da 34″ ultrawide a soli 409€ con un risparmio di circa 110€

I vantaggi acquistando da Samsung Shop sono il finanziamento a tasso zero, la possibilità di pagamento in tre rate con carta o Paypal e la spedizione e consegna gratuita per grandi elettrodomestici fino al 30 giugno e TV 50″ e superiori fino al 3 luglio.

Ecco il codice sconto | Samsung Speciale Summer

Approfittate subito dell’offerta cliccando questo link e usa il codice sconto “PREMIUM23”, scade davvero tra poco!

