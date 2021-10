Avowed: nuovi dettagli sul sistema di combattimento

Gli sviluppatori condividono nuovi dettagli su Avowed e sul sistema di combattimento. Scopriamo di più in questa news

I fan degli RPG fantasy hanno potuto di recente festeggiare il decimo anniversario di uno dei capisaldi di questo genere, ovvero quello Skyrim al quale Bethesda ha promesso di dare un degno seguito. Mentre attendiamo di scoprire che forma prenderà il tanto atteso The Elder Scrolls VI, un altro titolo in arrivo potrebbe decisamente riuscire nell’intento di placare la sete di epiche avventure dei fan. Sembra infatti che il velo di mistero che circonda Avowed si stia pian piano dissipando e di recente Obsidian Entertainment ha rivelato maggiori dettagli sul titolo e sul suo sistema di combattimento.

Arrivano finalmente dettagli sul sistema di combattimento di Avowed

Ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, Avowed sarà un’avventura fantasy in prima persona che, secondo gli ultimi dettagli diffusi da Obsidian, avrà un sistema di combattimento che permetterà al nostro alter ego di utilizzare entrambe le mani per impugnare armi diverse. Similmente a quanto accadeva in Skyrim, pare quindi che i giocatori potranno combinare liberamente varie armi ed incantesimi per affrontare le varie situazioni secondo il proprio stile di gioco.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato la presenza di diverse classi, le quali influenzeranno anche il danno inferto con determinate armi. Queste ultime avranno infine ripercussioni sulla distruttibilità ambientale, contribuendo quindi ad un grado di realismo che si prospetta decisamente interessante. Secondo gli sviluppatori, Avowed è ancora in fase di pre produzione ed è quindi impossibile avere informazioni dettagliate su quello che sarà il prodotto finito, tuttavia le premesse per un gran titolo sembrano esserci tutte.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su Avowed?