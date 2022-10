HATCHING – La forma del male è finalmente arrivato anche nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, 6 ottobre

È stato presentato in anteprima mondiale in Selezione Ufficiale al Sundance Film Festival 2022 ed ora, è finalmente nelle nostre sale.

Si tratta del disturbante film horror finlandese HATCHING – La forma del male, distribuito da Adler Entertaiment, che da oggi è arrivato a spaventare anche noi italiani.

Cast e regia

HATCHING – La forma del male rappresenta l’esordio alla regia della finlandese Hanna Bergholm.

Nel cast troviamo Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino Nordin e Oiva Ollila.

La trama

La trama è incentrata sulla giovane ginnasta dodicenne Tinja, che cerca in tutti i modi di compiacere sua madre, blogger ossessionata dall’immagine e dal mito della famiglia perfetta.

Infatti continua a presentare l’esistenza idilliaca delle loro famiglia suo blog, abbastanza popolare, Lovely Everyday Life, presentandola come una curatissima perfezione suburbana.

Un giorno, Tinja trova un uccello ferito nel bosco, così raccoglie e si prende cura del suo uovo finché non si schiude. Ciò che ne emerge supera ogni immaginazione.

La misteriosa creatura, diventa la migliore amica e al tempo stesso l’incubo vivente di Tinja, facendola precipitare in una contorta realtà che sua madre ha sempre rifiutato di vedere.

Simbologia dietro le immagini

È interessante notare come l’orrore serpeggi nella pellicola. Diventa via via sempre più umano a simboleggiare come esso sia in realtà l’egoismo e la falsità rappresentati dal passaggio all’età adulta.

I toni sono quelli di una fiaba nera e sono appropriati alla natura del racconto, al tempo stesso magico e orrido, incentrato sull’angelica Tinja, che si trova, sorpresa e inerme, di fronte ai problemi della crescita senza una valida guida che possa aiutarla in questa difficile transizione.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.