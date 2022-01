Need for Speed: un nuovo capitolo in uscita quest’anno?

Un nuovo capitolo della serie di Need for Speed, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere in uscita per quest’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata

Una delle saghe automobilistiche più amate di sempre è pronta a tornare. Stando alle ultimissime indiscrezioni, un nuovo capitolo della saga di Need for Speed dovrebbe avere un’uscita fissata per quest’anno, il 2022. Il team che si sta occupando dello sviluppo, dopo aver supportato DICE nella produzione di Battlefield 2042, potrà finalmente concentrarsi sul nuovo titolo di corse. Il team in questione è Criterion Games.

Stando alle ultime indiscrezioni, rilasciate dal noto insider Tom Henderson, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, l’uscita del nuovo capitolo della serie di Need for Speed dovrebbe arrivare fra settembre e ottobre 2022. Nella porzione di anno, dunque, più calda in termini di uscite videoludiche. Di recente, infatti, è stata anche pronosticata l’uscita del prossimo capitolo della saga di Call of Duty (Modern Warfare 2), proprio nel corso del mese di ottobre, anticipando così l’uscita rispetto a Vanguard e Cold War. Ecco il cinguettio con cui Tom Henderson ha lanciato questa bomba:

EA is expecting Need for Speed by Criterion Games to release in September/October 2022.

Need for Speed development had to be paused in summer 2021 as Criterion Games needed to help with the development of Battlefield 2042. pic.twitter.com/pGHiEIYmbv

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022