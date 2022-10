Nier Automata è arrivato su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha oggi annunciato di aver pubblicato Nier Automata The End of Yorha Edition, la versione per Nintendo Switch del titolo di Yoko Taro: vediamo insieme il trailer di lancio

Yoko Taro è sempre stato un autore molto eclettico, ha sempre messo molto di sé nelle sue opere e queste ultime, in un certo senso, ne sono sempre state uno specchio. Non tutti hanno saputo apprezzare i suoi videogiochi nel corso del tempo, ed è normale in titoli così profondamente autoriali, ma è indubbio quanto Nier Automata, ultimo capitolo della serie uscito sul mercato prima del remake di Replicant, abbia saputo scuotere l’industria ed elevare la serie dal mondo dei “videogiochi di nicchia”. Tramite comunicato stampa, oggi Square Enix ha annunciato l’arrivo di Nier Automata The End of YoRHa Edition, l’edizione del videogioco del 2017 creata appositamente per Nintendo Switch.

Dopo 6,5 milioni di copie vendute dalla sua uscita, Nier Automata è da oggi giocabile per la prima volta sulla console ibrida di Nintendo, ovunque vogliate grazie alla sua portatilità. Sviluppato da PlatinumGames in collaborazione con Square Enix, il titolo diretto da Yoko Taro riesce ad offrire un buon mix fra gameplay d’azione e gioco di ruolo, con sullo sfondo una storia avvincente e volta alla riflessione. Il port su Nintendo Switch è stato sviluppato da Virtuos e potremo dunque tornare ad accompagnare 2B, 9S e A2 in una rischiosa missione per la riconquista di un mondo abbandonato dall’umanità. Con l’occasione, Square Enix ha anche rilasciato un trailer di lancio, che trovate qua sotto.

Nier Automata: 2B, A2 e 9s sbarcano su Nintendo Switch con un adrenalinico trailer di lancio

Nier Automata The End of YoRHa Edition include il gioco base e i contenuti del DLC 3C3C1D119440927, con tre colossei e dei completi aggiuntivi. Inoltre è possibile scaricare gratuitamente il DLC 6C2P4A118680823, esclusivo per la versione del gioco su Nintendo Switch, che include sei nuovi completi e quattro nuovi accessori che cambiano l’aspetto dei personaggi giocabili. Sono comprese anche due skin per Pod basate sui personaggi del celebre titolo per dispositivi mobile Nier Re[in]carnation. Infine, l’edizione fisica del gioco ha un’illustrazione di copertina creata dal character designer Akihiko Yoshida e include una copertina reversibile unica con un disegno di A2 creato dal concept artisst Koda Kazuma.

