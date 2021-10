Super Smash Bros Ultimate: evento del weekend per Metroid Dread

Il terrore dopo le chiavi: gli Spiriti di Metroid Dread sono al centro dell’evento di questo weekend di Super Smash Bros. Ultimate

In seguito al devastante gran finale che ha concluso il roster (Sora da Kingdom Hearts, nel caso vi siate persi la bomba), abbiamo un evento del weekend dedicato a Metroid Dread per attendere il nuovo aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo il torneo dedicato ai personaggi alati, infatti, stavolta potremo aggiungere alla nostra “collezione di adesivi” delle quanto mai gradite facce nuove. C’era un motivo, d’altronde, se la presentazione di Sora si è conclusa mostrando dei numeri da capogiro datati a settembre: le oltre mille anime stanno per aggiungere tre posti a tavola.

Metroid Dread terrorizza il tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

L’evento di Metroid Dread di Super Smash Bros. Ultimate avrà come protagonisti tre nuovi Spiriti. Si tratta di Samus (Metroid Dread), di E.M.M.I. e del Soldato Chozo. Sappiamo che compariranno sul Tabellone a orari casuali, ma per ora dobbiamo solo queste informazioni. Alla stesura di questo articolo (presumibilmente per non sottrarre troppa attenzione all’eroe del Keyblade), l’account Twitter nipponico del picchiaduro di Masahiro Sakurai non ha ancora rivelato quali personaggi del titanico roster dovremo affrontare per ottenere queste tre nuove aggiunte. Abbiamo, tuttavia, la notifica in-game che vedete qui sotto.

Per il resto, possiamo confermare i dettagli che già potete supporre. Se ricordate gli altri eventi che hanno portato nuovi contenuti nel gioco, saprete che avremo a disposizione cinque giorni anziché i soliti tre. Gli Spiriti in questione saranno disponibili a partire da dopodomani, venerdì 8 ottobre, alle otto di mattina. I nuovi arrivi spariranno poi dalla circolazione alla stessa ora di mercoledì 13. Sarà un modo come un altro per attendere l’arrivo di Sora. Il suo aggiornamento, molto ironicamente il numero 13.0.0 del gioco, è previsto per martedì 19 ottobre, ovvero tra (quasi, almeno) due settimane.

Ora sta a voi dirci la vostra: amplierete la vostra collezione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.