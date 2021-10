Le criptovalute invadono i videogiochi: cresce la loro presenza su Twitch e negli eSports

Scopriamo più da vicino come sono cresciute le criptovalute, soprattutto nei rapporti con Twitch e nel mondo degli eSport

Le criptovalute sono oramai sempre più presenti nella nostra quotidianità e negli ultimi tempi stanno diventando sempre più visibili nel mondo dei videogiochi, sia per quanto riguarda il settore competitivo, sia per quanto riguarda quello dell’intrattenimento. Vediamo allora insieme più da vicino come sono cresciute le criptovalute, soprattutto nei rapporti con Twitch e nel mondo degli eSport.

Le criptovalute nel mondo degli eSport, il caso di CSGO

Le criptovalute sono entrate nel mondo degli eSport con l’intento di creare una vera e propria tendenza. Infatti, i due mondi nell’ultimo anno si sono molto avvicinati e tutto questo è stato possibile anche grazie all’accordo tra TSM e FTX, che è la piattaforma di scambio di valute digitale. In questo periodo si parla molto del caso del circuito brasiliano di Counter Strike Global Offensive, che ha annunciato che Mercado Bitcoin (un altro portale per effettuare scambi crypto), sponsorizzerà l’intera competizione del gioco.

Questo meccanismo segue una tendenza che va avanti da un po’ di tempo: le criptovalute si stanno facendo spazio all’interno di vari settori, come anche quello sportivo, proprio per farsi conoscere da quella fetta di persone che ancora oggi non sanno bene che cosa sia un bitcoin. Per questo, ultimamente, è ancora più facile trovare informazioni a riguardo o diverse guide online che aiutano ad approfondire il settore, come quelle che spiegano come comprare bitcoin con PayPal, ad esempio. Questo accade perché la domanda da parte dell’utenza e dei cittadini sta aumentando. Tornando al mondo degli eSports, infatti, per sottolineare come questa tendenza sia sempre più evidente, c’è l’organizzazione nordamericana Evil Geniuses che ha stretto un accordo con la più popolare piattaforma di scambio di criptovalute, Coinbase, con il suo logo che sarà sulle divise delle squadre.

Il caso del criceto Mr. Goxx

Le criptovalute stanno entrando anche nel mondo dell’intrattenimento ludico attraverso Twitch, dove trovano grande spazio. Un esempio pratico è il caso del criceto Mr. Goxx, la nuova star della piattaforma di streaming viola. Ma chi è Mr Goxx? È un vero e proprio criceto che tutte le mattine avvia una live in streaming su Twicth avvisando tutti i suoi follower su Twitter. Di fianco alla sua gabbia ha un ufficio e tutti i giorni spera di diventare ricco in un modo particolare. Fa girare la sua ruota delle intenzioni, e mentre questa gira sceglie la criptovaluta da dover scambiare.

Nel suo “ufficio” ci sono anche due diversi tunnel, se entra nel primo bisogna comprare, se decide di entrare nel secondo si deve vendere. Appena entra in uno dei due tunnel, il sistema collegato alla postazione completa direttamente l’operazione selezionata dal criceto Mr. Goxx. Dietro all’idea del criceto più ricco del mondo ci sono due tedeschi di circa trent’anni che scherzando asserivano che il loro criceto sarebbe stato più bravo a guadagnare con le criptovalute al contrario di molte persone della loro età, rendendo alla fine di tutto ciò possibile questo progetto.