Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Ali su ali”

Ci siamo: finalmente, dopo una lunga attesa, questo torneo online segna l’ultima volta che ci ritroveremo a definire come “chiunque sia” l’undicesimo personaggio DLC complessivo di Super Smash Bros. Ultimate. La scorsa settimana è stata un turbinio continuo di eventi: poco dopo aver parlato del weekend speciale a tema “pollice verde”, abbiamo visto l’annuncio e la pubblicazione di un Nintendo Direct in cui è emerso che lo “Scontro finale” ci avrebbe dato appuntamento a martedì prossimo, il 5 di ottobre. Questo è l’ultimo mercoledì che passeremo a brancolare nel buio, dunque!

Volare alto nel nuovo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Il torneo online si intitola “Ali su ali” e non a caso saranno in pochi, nel roster di Super Smash Bros. Ultimate, a prendervi parte. Si tratta infatti di una scrematura severissima, che consente rari strappi alla regola come personaggi multipli o che sfoggiano le ali solo con alcune mosse. Avremo a che fare con quattordici lottatori o, se non siete in possesso dei DLC, solo con nove. Si tratta infatti di Falco, Meta Knight, Pit, Pit oscuro, Allenatore di Pokémon, Palutena, Duo Duck Hunt, Corrin, Ridley e, sul fronte DLC, di Joker, Banjo e Kazooie, Steve, Sephiroth e Kazuya. Quattro gatti, insomma!

Le regole saranno sempre le solite: si tratterà infatti di mischie a tempo, le quali dureranno due minuti e mezzo. Gli strumenti saranno attivi e ne compariranno “abbastanza”, e la barra Smash Finale sarà attiva. L’evento si terrà da questo venerdì, il primo di ottobre, alle otto di mattina. Lo stesso orario di lunedì 4 sarà la madre di tutte le chiusure per quanto riguarda il gioco. A quel punto, infatti, mancherà solo un giorno all’ultima alzata di veli. Stiamo per scoprire il sesto personaggio del secondo Fighters Pass (chiunque sia, appunto), che probabilmente tra una o due settimane si troverà al centro di un torneo a tema: ora come non mai, ci vediamo dall’altra parte!

