Milan Games Week & Cartoomics “as one”: date e biglietti per l’evento unico!

Tramite comunicato stampa, è stato annunciato il Milan Games Week & Cartoomics “as one”, un unico grande evento che accorperà le due famose fiere: ecco le date e tutti i dettagli

La pandemia di Coronavirus ha distrutto i piani di qualsiasi tipo di industria, compresa quella videoludica, nel corso degli ultimi (quasi) due anni. Tantissime fiere sono passate dall’essere agglomerati di persone sudate e scalpitanti, ad eventi completamente online. Basti pensare all’E3 2021, alla Gamescom o al recente Tokyo Game Show 2021 per capire quanto sia il mondo dell’informazione, sia quello delle fiere si sia evoluto e sia cambiato in così poco tempo. Il ritorno alla “normalità” è però, speriamo, sempre più vicino e alcune organizzazioni stanno tentando di far tornare alcuni eventi in live. Tramite comunicato stampa, ad esempio, è stato annunciato che due grandi fiere a tema videoludico e fumettistico italiane, la Milan Games Week e il Cartoomics, si uniranno in concerto in un solo evento. Il tutto si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre prossimo, e sono già acquistabili i biglietti sul sito ufficiale della Milan Games Week.

Il manifesto che vedete in apertura a questo articolo è stato disegnato dall’artista e illustratore Matteo De Longis e simboleggia, col suo tratto contemporaneo e originale, l’incontro in un abbraccio ad alta quota fra le due manifestazioni, una digitale e tecnologica l’altra tradizionalmente più “analogica”. Qua sotto, invece, trovate la locandina ufficiale dell’evento, sempre basata sulla key art di De Longis. Anche quest’anno, Radio 105 sarà partner ufficiale per l’animazione del palco centrale. Corriere dello Sport-Stadio e TuttoSport saranno invece, per la prima volta, i partner editoriali dell’evento. Gamestop resta partner retail ufficiale e CHILI metterà a disposizione noleggi gratuiti e gift card per accedere al suo enorme catalogo di film.

Milan Games Week & Cartoomics (as one): un imperdibile evento unico, ecco tutte le info sui biglietti!

Oltre al normale biglietto intero (22€) e a quello ridotto per i bambini fra i 6 e i 10 anni (12€), esistono anche due formule vantaggiose per risparmiare qualche soldino. La prima è quella dei biglietti famiglia (30€ adulto/bambino) e il richiestissimo abbonamento di due giorni (32€). Inoltre, da quest’anno troverete anche il biglietto plus, valido un giorno al costo di 44€, che offre, come vantaggio, la possibilità di saltare la coda all’ingresso e le file agli stand. Come abbiamo detto in apertura, potete acquistare i biglietti ed avere ulteriori informazioni tramite il sito ufficiale della Milan Games Week.

Insomma, il countdown è già partito, e la corsa all’acquisto dei biglietti pure! La Milan Games Week & Cartoomics (as one) è fissata per il 12, 13 e 14 novembre 2021 alla Fiera Milano Rho. E voi ci sarete? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!