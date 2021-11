Super Smash Bros: il director Sakurai è indeciso se sviluppare un sequel

Ora che Super Smash Bros Ultimate è giunto al termine del suo ciclo vitale, i fan già si chiedono se si vedrà mai un seguito dell’acclamata serie crossover di casa Nintendo. In una recente intervista, il director di Super Smash Bros Ultimate Masahiro Sakurai ha affermato di essere incerto sul futuro della serie, e di essere indeciso se sviluppare un sequel

La famosa serie di picchiaduro di casa Nintendo potrebbe essere giunta al capolinea. Quest’ipotesi appare nell’ultima intervista pubblicata su Famitsu a Masahiro Sakurai, director si Super Smash Bros Ultimate: pare che egli infatti sia indeciso se sviluppare un ulteriore sequel. Dopo la release di Sora come undicesimo e ultimo lottatore nel Fighter Pass Volume 2, e quindi la fine del supporto post lancio con i nuovi contenuti, sorgeva naturale domandarsi quale fosse la direzione della saga nel futuro: a quanto pare non se ne ha ancora un’idea precisa, in quanto lo stesso Sakurai è indeciso su continuare a lavorarci ma allo stesso tempo ritiene sia infattibile realizzare un nuovo capitolo di Super Smash Bros senza la sua partecipazione. Vediamo di seguito nel dettaglio le dichiarazioni!

Super Smash Bros: vedremo mai quindi un sequel?

Come già detto prima, l’intervista è stata fatta dalla celebre rivista giapponese Famitsu, che di recente ha avuto modo di fare quattro chiacchere a tu per tu con Sakurai e di parlare del suo lavoro con Super Smash Bros, parlando anche di un ipotetico sequel. In particolare, nella parte iniziale dell’intervista Sakurai rivela la sua incertezza sulla continuazione del suo lavoro con la serie:

Non sto pensando a un sequel. Ma non posso dire con certezza che questo sia l’ultimo Smash Bros. Ho bisogno di pensare se dovremmo rilasciare un altro gioco Smash Bros. a rischio di deludere gli utenti

Come anticipato prima però, successivamente nell’intervista, Sakurai ha aggiunto che non crede che Super Smash Bros possa continuare senza il suo coinvolgimento:

Non riesco a vedere alcun modo di sviluppare Smash Bros senza di me. Ad essere onesti, mi piacerebbe lasciarlo a qualcun altro, e in realtà ci ho provato, ma non ha funzionato. Se continueremo con la serie, Nintendo e io dobbiamo discutere e considerare seriamente come renderlo un successo.

C’è da dire che è risaputo che Sakurai ha avuto problemi con la gestione delle sue ore lavorative, affermando egli stesso di aver dovuto usare la flebo per andare a lavorare senza prendersi pause durante lo sviluppo di Super Smash Bros Ultimate. Data anche la natura definitiva di un titolo come Super Smash Bros Ultimate (che ha il roster di personaggi più esteso di tutta la saga, contenente tutti i personaggi dei vecchi capitoli più tanti altri nuovi fighter), viene facile immaginarsi come anche il director voglia prendere una pausa.

