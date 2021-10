Super Smash Bros Ultimate: torneo online “Nuove reclute”

Mancava giusto Sora per organizzarlo: il torneo online “Nuove reclute” è tutto dedicato ai debuttanti di Super Smash Bros. Ultimate

Era inevitabile che prima o poi il prescelto del Keyblade ricevesse un torneo online tutto per lui, ma il nuovo evento di Super Smash Bros. Ultimate non effettuerà una scrematura tematica dedicata a cuori, luce e oscurità ed opterà per una cernita differente. Dopo aver dedicato l’ultimo weekend ai pugni chiusi, con “Nuove reclute” l’attenzione sarà tutta per i personaggi visti per la prima volta in questo capitolo della pluripremiata serie di picchiaduro firmata da Masahiro Sakurai. Ci sono stati tornei similari in passato, dedicati ai debuttanti di ogni singolo gioco. E, stavolta, è proprio ad Ultimate che tocca fare gli onori di casa.

Le nuove reclute del torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Così come i precedenti hanno fornito l’illustrazione principale dalla prima alla dodicesima, questo torneo online è quello che avremmo usato se le rimanenti cinque puntate della guida a Super Smash Bros. Ultimate fossero state scritte oggi. Pertanto, i partecipanti saranno gli Inkling, Ridley, Simon, Richter, King K. Rool, Fuffi, Incineroar, Samus Oscura, Daisy, Chrom, Ken e, sul fronte DLC, la Pianta Piranha, Joker, l’Eroe, Banjo e Kazooie, Terry, Byleth, Min Min, Steve, Sephiroth, Pyra, Mythra, Kazuya e, infine, Sora. Avete due giorni di tempo per recuperare tutte le nostre lezioni!

Le regole sono le solite di sempre. Si tratterà infatti di scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, con “Abbastanza” strumenti e Barra Smash Finale attiva. Come abbiamo anticipato, inoltre, le danze si apriranno dopodomani. L’inizio dell’evento è previsto per le otto di mattina di venerdì 29 ottobre, e il tutto terminerà alle sette di mattina (un’ora prima del solito) nel giorno di Ognissanti. Che dire: avremmo previsto un torneo a tema Kingdom Hearts o un evento dedicato ad Halloween, ma a quanto pare anche dopo l’arrivo del combattente più insperabile il team di Sakurai sa ancora sorprenderci!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.