Popeye: Braccio di Ferro torna su Nintendo Switch

Chi di voi non ha mai visto una puntata del mitico Braccio di Ferro? Bene, se volete rinfrescarvi la memoria allora sappiate che è in arrivo, su Nintendo Switch, il videogioco Popeye in onore del simpatico marinaio

Dopo più di trent’anni passati nei cabinati e su NES, Popeye torna a gamba tesa con i suoi iconici spinaci su Nintendo Switch mentre si è ancora in attesa del suo film d’animazione a cura di Genndy Tartakovsky (la mente dietro a Il laboratorio di Dexter, Samurai Jack, Le Superchicche, i tre Hotel Transylvania e così via). Ma andiamo avanti con ordine

Popeye: botte da orbi, spinaci e calcolatrici su Nintendo Switch

Come sarebbe a dire calcolatrici? Non stavamo parlando del marinaio più forte di tutti i tempi non appena si ciba dei suoi adorati spinaci? I creatori dell’app calcolatrice su Nintendo Switch sono infatti gli stessi che riportano sulla console della Grande N le gesta del buon Popeye con un titolo a lui dedicato.

Una mossa che sembra già vincente in partenza perché il titolo in questione casca a fagiolo, anzi a spinacio, con l’aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons (previsto per il 5 novembre) uscendo addirittura il giorno prima ovvero il 4 novembre.

Il gioco, praticamente il motivo per cui esiste Donkey Kong, è stato definito come un “adattamento modernizzato del classico gioco arcade” dove occorrerà afferrare cuori, lettere e spinaci mentre si cerca di evitare gli ostacoli. Elementi ben intuibili dai primi screenshot apparsi di recente in rete.

Il gioco sarà infine pubblicato da Sabec per cui, mentre aspettate di provarlo, che ne dite di ingannare l’attesa andando a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!