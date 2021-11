Shin Megami Tensei V: annunciata la live stream pre-lancio

La Atlus ha annunciato che Shin Megami Tensei V avrà una live stream pre-lancio, in cui gli sviluppatori commenteranno il gioco e molto altro

La casa produttrice Atlus ha annunciato che per il nuovo titolo in uscita della saga di Shin Megami Tensei, ossia Shin Megami Tensei V, ci sarà una live stream dedicata interamente al gioco. Shin Megami Tensei V è l’ultimo capitolo di una saga RPG piuttosto longeva, che va avanti dal 1992 e che vanta già ben sette titoli (se si contano anche Shin Megami Tensei if del 1994 e Shin Megami Tensei: Strange Journey del 2009).

Shin Megami Tensei V: quando sarà e cosa sappiamo della live stream

La live stream per Shin Megami Tensei V sarà solo l’ultimo tassello di un puzzle che Atlus sta componendo da tempo: ogni giorno infatti ha tenuto aggiornati i suoi fan con i Daily Demons, brevi video di presentazione di personaggi, ambientazioni e altro che hanno accompagnato l’uscita del gioco vera e propria. Il gioco è ambientato in una Tokyo parallela, chiamata Da’Al, in cui è in corso una battaglia fra angeli e demoni. Nel mentre, sono usciti anche video sulle dinamiche di gioco e sul DLC che accompagnerà il titolo. Una delle meccaniche aggiunte proprio per Shin Megami Tensei V è la possibilità di negoziare con i demoni per combattere al nostro fianco.

La live stream sarà il 10 novembre prossimo (con l’uscita del gioco l’11 novembre), alle 21:50 orario giapponese (in Italia saranno circa le 13:50), e sarà trasmessa su YouTube: saranno presenti gli sviluppatori del gioco, che prenderanno a campione 100 dei Daily Demon per commentarli, in più sarà presentato del nuovo merchandising e un quartetto d’archi suonerà un medley della colonna sonora. Da ricordare è che Atlus non è solo la casa produttrice di Shin Megami Tensei, ma anche del ben più noto Persona 5.

