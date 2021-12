Super Mario Bros. 3: ecco a voi Luigi!

Super Mario Bros. 3 è un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni, ma di sicuro possono venire scoperti sempre più segreti a più di 30 anni dalla sua nascita

Super Mario Bros. 3 arriva sugli scaffali dei negozi giapponesi verso la fine degli anni Ottanta, in America ed Europa arriverà allo scoccare dei Novanta, ed è subito diventato un grandissimo classico per il NES (naturalmente è incluso fra i giochi della versione mini). Ma a quanto pare i suoi segreti non sono finiti perché un giocatore ha scoperto un modo che ci permette di vestire i panni di Luigi! Andiamo dunque avanti con un po’ di ordine.

Super Mario Bros. 3: fratello, sei proprio tu?

Se vi ricordate dello storico primo capitolo, allora saprete di certo che era possibile vestire i panni di Luigi in una partita a due giocatori, e questo discorso sembrava valere anche per Super Mario Bros. 3 senza consentire tale scelta al giocatore singolo, fino ad ora. L’utente BoundaryBreak ha infatti pubblicato un video su Twitter dove, se si “rompono” i confini della mappa durante la schermata di selezione del livello e si vince quello bonus, allora ecco che si potrà giocare come Luigi.

Just made a new out of bounds discovery in Super Mario Bros 3. in the complete upper left hand corner of the map the Mario Bros stage is stored. Can be played in single player and winning will swap to Luigi for player 2. pic.twitter.com/Ygvjnaz5UT — Shesez (@BoundaryBreak) December 12, 2021

Ovviamente non sono stati in pochi gli appassionati di questo storico platform a sottolineare come, effettivamente, non fosse proprio una novità, ma di quel punto della mappa nessuno pareva saperne nulla! A questo punto verrebbe da chiedersi quali altre meraviglie e scenari segreti nasconde questo fenomenale titolo.

Tante domande che meritano assolutamente che qualcuno trovi una risposta.