FIFA e Madden tra i giochi EA più popolari del 2021

Con l’avvicinarsi della fine del 2021, abbiamo visto che il mondo del gaming ha subito una costante crescita. Il mondo stesso ha fatto passi avanti verso un’apertura ancora più grande nei confronti dei videogiochi. Abbiamo visto inoltre, che oltre mezzo miliardo di giocatori in giro per il mondo si è unito e connesso socialmente attorno ai titoli targati Electronic Arts. Andiamo a ripercorrere questo ultimo 2021 vedendo quali sono stati i giochi più popolari tra FIFA 21 e Madden NFL 21.

Con il nuovo anno dietro l’angolo, i dati dell’ultimo Electronic Arts 2021: Year in Gaming rivelano quanto e come la community globale di EA abbia giocato. Tra le informazioni più interessanti troviamo anche le abitudini dei giocatori, le loro squadre e personaggi preferiti. Oltretutto, vediamo come i giocatori si sono impegnati a sperimentare la loro creatività connettendosi ancora di più gli uni con gli altri spingendo i confini dell’esperienza di gioco. Le modalità e i motivi per cui le persone giocano sono diversi e svariati come i giocatori stessi. I giocatori dei titoli EA hanno saputo costruire una comunità intorno alla loro passione condivisa per gli sport e la competizione.

Alcuni hanno cercato di esplorare nuovi mondi, mentre altri hanno creato i propri e dato forma alle proprie esperienze virtuali. In che modo e a che cosa hanno giocato gli utenti nel 2021? Quello che emerge è che tra i giochi più popolari del 2021 abbiamo a sorpresa due titoli del calibro di FIFA e Madden. Ma diamo uno sguardo ai punti chiave relativi all’ultimo anno di gioco. La comunità globale di giocatori EA cresce sempre di più. Tra i milioni di nuovi utenti che si sono uniti alle community quest’anno, la maggior parte proviene dall’Europa (30%), seguita dagli Stati Uniti (25%), dall’Asia (22,5%), nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%).

Inoltre, con più di 500 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, i titoli più giocati sono stati Apex Legends e FIFA, di fatto i franchise più conosciuti di Electronic Arts. Infine. essendo gli sport in presenza ancora limitati, Gli EA Sports sono diventati per molti un vero e proprio sport durante la pandemia. Nel 2021 sono stati segnati più di 26.000 goal a calcio nel mondo reale e 50.000 salvataggi sul campo. Nello stesso periodo, in FIFA 21, i giocatori hanno segnato oltre 22 miliardi di goal e realizzato più di 30 miliardi di salvataggi.

