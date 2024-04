Joker 2: diffuso il trailer dell’atteso sequel

Il trailer di “Joker 2: Folie à Deux” è stato appena rilasciato, segnando il ritorno del personaggio iconico del Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, che ha vinto un Oscar nel 2019

Il sequel di “Joker: Folie à Deux” introduce anche un nuovo personaggio nel mondo del Joker: Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Il trailer mostra Arthur Fleck, noto anche come Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, che ride da solo nell’Arkham Asylum sotto la pioggia. Il film promette di essere pieno di musica, caos e il magnetismo caotico di Joker e Harley. “Joker: Folie à Deux” è l’unico film DC previsto per il 2024 ed è diretto da Todd Phillips, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Scott Silver. Il film uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024. Il primo film “Joker” ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino globale ed è stato nominato per 11 Academy Awards, vincendo due premi come miglior attore per Phoenix e miglior colonna sonora originale. Lady Gaga sarà la seconda Harley Quinn live-action, dopo Margot Robbie.

Joker 2, il trailer annuncia un film ricco di suspense e azione

Il trailer di “Joker 2: Folie à Deux” ha suscitato molta attesa tra i fan. Il film promette di essere un’esperienza emozionante, piena di suspense e azione. Il ritorno di Joaquin Phoenix come Joker e l’introduzione di Lady Gaga come Harley Quinn sono sicuramente due dei punti salienti del film. Lady Gaga, nel ruolo di Harley Quinn, è un’aggiunta eccitante al cast. Conosciuta per le sue performance audaci e il suo talento musicale, Gaga è sicuramente in grado di portare qualcosa di unico e interessante al personaggio di Harley Quinn.

Ci si può aspettare grandi cose da questo sequel. Il film uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024, esattamente cinque anni dopo l’uscita del primo film “Joker”. Questa data è stata scelta con cura, dato che il primo film “Joker” ha avuto un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre un miliardo di dollari al botteghino globale e vincendo due Academy Awards.

