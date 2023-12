Prince of Persia: The Lost Crown raggiunge ufficialmente la fase gold

Ritrovata la corona perduta, il principe sta per tornare al trono: la fase gold di The Lost Crown preannuncia il ritorno di Prince of Persia

Il profilo Twitter ufficiale di Prince of Persia: The Lost Crown ha annunciato con il post che vedete qui sotto il raggiungimento dell’agognata fase gold per lo sviluppo del titolo. “A nome dell’intero team”, recita il tweet, “non vediamo l’ora di vedervi mettere mano al gioco ed esplorare una Persia mitologica nei panni di Sargon. Il viaggio inizia il 18 gennaio!” L’avventura si prospetta come una delle molteplici reinterpretazioni dell’eponimo principe, in una saga il cui apice nell’era moderna è stato probabilmente toccato dalla trilogia dei primi anni duemila (Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero, I due troni). Vi lasciamo consultare il post interessato, comprensivo di trailer per l’occasione.

Prince of Persia: The Lost Crown has gone gold!  On behalf of the entire team, we can’t wait for you to put your hands on the game and explore mythological Persia as Sargon. Your journey begins on January 18! #PrinceofPersia #videogames #gaming pic.twitter.com/Y3dM2Pi3yI — Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 18, 2023

Contrariamente ai titoli passati, in Prince of Persia: The Lost Crown il protagonista è il guerriero Sargon, come ci ricorda il tweet sulla fase gold della gestazione. Nella sua missione per raggiungere il Monte Qaf e salvare un principe rapito, incontrerà l’amico Vahram in circostanze misteriose. Nel mentre, gli Immortali che lo hanno accolto gli volteranno le spalle, cacciandolo come traditore. A tornare da Le Sabbie del Tempo è la manipolazione temporale, nonché la possibilità di scoprire piattaforme su cui arrampicarsi e piazzare checkpoint in stile Ori. Il gioco esce il 18 gennaio su PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S. La demo uscirà l’11 gennaio, esattamente una settimana prima.

Ora sta a voi dirci la vostra: per noi è sempre una festa quando si tocca questo traguardo, ma per voi? Preferite restare informati o vorreste meno fronzoli sugli annunci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.