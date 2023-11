Steam Deck: annunciato il modello OLED

Non solo Nintendo Switch: anche Steam Deck si rinnova con uno schermo OLED, con tanto di (breve) trailer di annuncio per il nuovo modello

I venerdì, per la stampa di settore videoludica, in fondo sono così: non conoscono mezze misure tra il piattume di un fine settimana privo di eventi e l’eventuale fulmine a ciel sereno, così come lo è l’annuncio di Steam Deck OLED di cui parliamo oggi. Valve, essendo Valve, ci sorprende con un nuovo modello sulla falsariga di Switch disponibile dal 16 novembre (giovedì prossimo!), con uno schermo, beh, OLED da 7,4 pollici e, cosa più importante, una batteria più duratura. Anche il design è più compatto, cosa che il trailer qui sotto non manca di rimarcare. Il display promette di supportare “più colori, più nero e un rendimento incredibile per i movimenti”, nonché l’HDR, oltre a “tutto ciò che amate di Steam Deck”.

Proprio come un fulmine sotto il sole, ecco qui Steam Deck OLED

Ma sì, diamo i numeri. La batteria durerà dal 30 al 50% in più, grazie anche al minor consumo comportato dal display. Anche la APU (da non confondersi con unità di potenza ausiliaria) di AMD sarà più efficiente, con download più rapidi e la possibilità di sfruttare un Wi-fi 6E. Senza contare, poi, un 5% di peso complessivo per il dispositivo in sé. La console sarà disponibile in due versioni differenti. La prima porta con sé 512 GB di SSD NVMe, una custodia ed un profilo Steam in bundle per una quota sui 549. Le cucuzze aumentano per la seconda variante, con un caricabatterie da 45 watt dotato di cavo di due metri e mezzo, una custodia, un filmato esclusivo all’avvio e un tema virtuale per la tastiera, nonché una pellicola per proteggere lo schermo e un SSD da 1TB. Il prezzo vola a 649. Il modello attuale, invece, piomba a quota 399.

Ora sta a voi dirci la vostra: credevate anche voi che “il botto” in questi giorni si sarebbe limitato alle nomination di lunedì? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.