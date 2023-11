IWonderfull è di nuovo sponsor del Torino Film Festival

Tramite comunicato stampa, I Wonder Pictures ha annunciato che IWonderfull sarà per la seconda volta sponsor del Torino Film Festival: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

IWonderfull, la piattaforma streaming dedicata all’immaginario cinematografico del distributore indipendente I Wonder Pictures, prosegue la sua collaborazione con il Torino Film Festival anche nella 41ma edizione del festival sabaudo, rinnovando l’impegno di sostenere e promuovere il cinema di ricerca e innovazione che da sempre IWonderfull ama scovare, scegliere e proporre al pubblico, proprio come fa da oltre quattro decenni la manifestazione che nacque come Torino Cinema Giovani.

IWonderfull nuovamente sponsor del Torino Film Festival

Sostenendo anche la 41ma edizione del Torino Film Festival, che si terrà da venerdì 24 novembre a sabato 2 dicembre 2023, l’obiettivo di IWonderfull è quello di proseguire il discorso culturale con il proprio pubblico iniziato con la Mostra del cinema Venezia, in qualità di sponsor di entrambe le preziose sezioni collaterali della Mostra, (la Settimana Internazionale della Critica e le Giornate degli Autori), riconfermando anche a Torino la propria passione un cinema nuovo, che evolve e cambia e sa raccontare il presente con la forza delle immagini e attraverso la voce dei migliori registi italiani e internazionali. Anche quest’anno il premio IWonderfull (vinto nel 2022 da Riotsville, USA di Sierra Pettengill) sarà assegnato al film vincitore del concorso internazionale documentari.

IWonderfull, disponibile sia su iwonderfull.it che su IWonderfull Prime Video Channel, ospita una line up di grandi titoli che si arricchisce ogni settimana con i titoli più coraggiosi e originali del panorama mondiale; oltre a film ambiziosi come EO e Generazione Low Cost, Zero Fucks Given, presentati in anteprima proprio durante le scorse edizioni del Torino Film Festival, propone grandi classici di maestri del cinema come Orson Welles, Jean Eustache e Nicolas Philibert, e film vincitori dei più prestigiosi premi internazionali, come, per citarne alcuni, Nitram (che valse a Caleb Landry-Jones la Palma d’Oro per la migliore interpretazione a Cannes 2022) e Alcarràs – L’ultimo raccolto, vincitore della Berlinale 2022.

IWonderfull sarà dunque nuovamente sponsor del Torino Film Fest. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

