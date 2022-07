Avatar: Frontiers of Pandora, uscita rinviata per il titolo Ubisoft

Lo aspettavamo per novembre 2022 invece l’uscita di Avatar: Frontiers of Pandora è stata rinviata, a comunicarlo è stata la stessa Ubisoft

Era in attesa per novembre 2022 il prossimo titolo di Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora ma a quanto pare dovremo cambiare le nostre agende perchè l’uscita è stata ufficialmente rinviata dalla stessa software house francese. Ubisoft infatti aveva annunciato che il titolo sarebbe dovuto uscire prima della fine dell’attuale esercizio finanziario, ovvero prima del 31 marzo 2022, e a rincarare la dose ci aveva pensato anche Tom Henderson indicando come data quella del 18 novembre 2022, tutto da rivedere a questo punto.

Uscita rinviata per Avatar: Frontiers of Pandora ma… a quando?

Il titolo in sviluppo presso Massive Entertainment, che secondo Ubisoft dovrà essere addirittura un “quadrupla A” non sarà disponibile a breve, visto che l’uscita di Avatar: Frontiers of Pandora è stata rinviata, ma a quando? Qualche informazione utile può esserci fornita dall’ultimo rapporto trimestrale di casa Ubisoft, dov’è confermato che il titolo è stato posticipato all’anno fiscale 2023-2024 ovvero quello che inizia il 1 aprile 2023 e finisce il 31 marzo 2024, tanta differenza rispetto alle date ipotizzate precedentemente.

La società inoltre ha comunicato che nonostante questo tempo di sviluppo aggiuntivo rifletta gli attuali vincoli in corso sulle produzioni in tutto il settore, stanno lavorando sodo per progettare le condizioni di lavoro più efficienti per garantire sia flessibilità ai proprio team di sviluppo che una forte produttività offrendo esperienze sempre migliori per i giocatori, resta da vedere se questa volta le premesse saranno mantenute. Molto poco probabile a questo punto per il titolo, la presenza al prossimo Ubisoft Forward Showcase fissato per il 10 settembre. Siete dispiaciuti per questo ritardo subito dal gioco? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Per restare aggiornati su tutte le notizie riguardanti il mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati su tuttoteK. Mentre se avete voglia di acquistare titoli a prezzi vantaggiosi date un’occhiata ad Instant Gaming.