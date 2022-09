Disney: un nuovo gioco di Star Wars ogni sei mesi

La Disney è un impero dell’intrattenimento e, dopo l’acquisizione dei mondi di Star Wars, ora pare che l’azienda progetti un nuovo gioco a tema Guerre Stellari ogni sei mesi

Era la fine di ottobre del 2012 quando la Walt Disney Company acquistò la Lucasfilm, quindi incluso l’universo di Star Wars e non solo, per circa 4 miliardi di dollari. Insomma, non erano certo spiccioli, ma ora arriva un’altra notizia, stando ad un leak, infatti, la compagnia di Topolino vorrebbe fare un gioco a tema Guerre Stellari ogni sei mesi. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

Star Wars: i prossimi giochi secondo la Disney

Non sorprende che a dare questa notizia sia stato Tom Henderson, un personaggio che è già comparso più volte in questo ambiente, secondo il quale la celebre azienda americana vorrebbe far uscire sul mercato un gioco basato sui mondi di Guerre Stellari ogni sei mesi.

Per Henderson si possono parlare sia di titoli mobile o in scala più ridotta, come Hunters oppure Squadrons, che di tripla A anche se, per il momento, non si sa ancora nulla. Una buona mossa che potrebbe fare la Disney, infatti, sarebbe quella di puntare su Star Wars Eclipse della Quantic Dream che potrebbe non vedere la luce prima del 2026.

Ricordiamo inoltre che, topo a parte, anche altre aziende sono interessate a sviluppare dei titoli basati sui mondi creati da George Lucas. Nel 2023 dovrebbe uscire Jesi Survivor firmato da EA e Respawn Entertainment e sembra che al momento persino la Ubisoft sia al lavoro su un titolo del genere in salsa open world.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere come evolverà questa situazione, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!