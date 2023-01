PUBG Mobile: il maestro delle arti marziali, Bruce Lee, si unisce al roster!

L’amato eroe delle arti marziali, Bruce Lee, si unisce a PUBG Mobile nella versione 2.4 di Martial Showdown per un periodo di tempo limitato. Scopriamo tutti i dettagli

PUBG Mobile, uno dei mobile game più popolari del mondo, annuncia oggi una nuova partnership con The Bruce Lee Family Company per portare l’icona internazionale e uno degli artisti marziali più influenti del XX secolo sul gioco. Martial Showdown è in arrivo con l’aggiornamento 2.4, il cui lancio è previsto nel mese di gennaio.

PUBG Mobile: Bruce Lee è pronto a farsi valere!

PUBG Mobile ospiterà una celebrazione della disciplina su più mappe, insieme a speciali elementi di gioco che segnano l’impatto culturale unico di questa grande icona del combattimento. Dai set di abiti ai copricapi, PUBG Mobile offrirà ai giocatori una varietà di modi per esprimere sé stessi con oggetti unici di Bruce Lee e portare il suo stile iconico all’interno del gioco. Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games ha dichiarato:

Ancora oggi Bruce Lee è una fonte di ispirazione per moltissime persone in tutto il mondo. Essendo una delle star più influenti e conosciute del XX secolo, molti giocatori di PUBG Mobile sono suoi grandi fan. Siamo incredibilmente orgogliosi di onorare la sua eredità, portando nel gioco molti elementi del suo look e della sua personalità. Mi auguro che questa partnership offra un’esperienza straordinaria ai giocatori di PUBG MOBILE e ai fan di Bruce Lee.

Bruce Lee è una delle figure più celebri del XX secolo, un artista marziale e attore a cui si deve l’esplosione dell’interesse per il cinema di arti marziali in Occidente. Dopo aver coltivato le sue abilità in un’ampia varietà di arti marziali, Bruce Lee ha sviluppato il suo Jeet Kune Do, le cui filosofie possono essere applicate al combattimento e a situazioni di vita particolarmente impegnative. La collaborazione introdurrà una collezione unica di outfit in-game e altri oggetti disponibili per un periodo limitato. Dal 10 gennaio, il Bruce Lee Kung Fu Soul Set, il Melee Expert Set e il Mr. Kung Fu Set offriranno ai giocatori diversi look iconici del maestro di arti marziali. Sono inoltre disponibili una serie di skin cosmetiche per veicoli, paracadute e altro ancora, nonché emote a tema Bruce Lee.

Infine, i giocatori possono partecipare all’evento Dreamrealm Apprentice dal 10 al 26 gennaio per ottenere ricompense esclusive seguendo Bruce Lee in una serie di ambiziose prove. Maggiori informazioni sull’update 2.4 verranno presto svelate.

