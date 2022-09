Ubisoft Forward | The Division Heartland: ecco il primo trailer in-engine!

Sul palco dell’Ubisoft Forward è stato finalmente mostrato il primo trailer in-engine di The Division Heartland, il multiplayer free-to-play basato sulla serie di Tom Clancy

Stiamo seguendo l’Ubisoft Forward in diretta per voi e con voi, in modo da portarvi in tempo reale le notizie più importanti derivanti dagli annunci del publisher francese sul suo palco virtuale. Dopo Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull and Bones, grande protagonista è stato anche The Division Heartland. Il titolo è un free-to-play multiplayer survival action con meccaniche shooter basate sulla serie di Tom Clancy che porterà i Division Agents in una nuova location rurale nella città Americana di Silver Creek. Il gioco è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non si ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Sul palco dell’Ubisoft Forward, il free-to-play di The Division ha preso una porzione di palco per mostrare il suo primo trailer creato in-engine. Nel trailer, un Developer Intro, gli sviluppatori hanno mostrato l’ambientazione di Heartland, ma non hanno aggiunto assolutamente nulla di nuovo in merito a quel che ci interessa davvero: gameplay, dettagli e data d’uscita. Peccato. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

In The Division Heartland potremo partecipare a scontri in mappe fino a 45 giocatori, nonché completare missioni PVE per raccogliere materiali ed equipaggiamenti e prepararci alle Excursion Operations. Ci aspettano tanti nuovi personaggi da utilizzare, per esplorare una città completamente nuova e combattere accanto ad altri giocatori.

