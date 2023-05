Star Wars: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita del gioco Ubisoft

Nuove voci di corridoio sono tornate sul gioco a tema Star Wars di Ubisoft, il periodo d’uscita del gioco è al centro delle speculazioni

Tra i numerosi alti e soprattutto bassi dell’industria videoludica ultimamente c’è Ubisoft. Il colosso francese non ha visto release degne di nota da mesi e ha subito gravi perdite a seguito di vari progetti cancellati. Tuttavia, c’è ancora speranza di vedere il noto publisher nuovamente sulla cresta dell’onda videoludica: Assassin’s Creed Mirage, Skull and Bones, The Crew Motorfest, XDefiant, Avatar Frontiers of Pandora e un “grande” gioco non annunciato che uscirà prima di aprile 2024. Fonti piuttosto affidabili hanno affermato che quest’ultimo corrisponde al titolo di Ubisoft Massive su Star Wars, ancora senza nome e nelle ultime ore varie voci si sono rincorse sulla possibile data d’uscita. Conosciuto internamente come Project Helix e guidato dal direttore creativo Julian Gerighty, noto per la serie The Division, il gioco prevede viaggi spaziali tra pianeti. Purtroppo, però, si dice anche che il progetto non ha fatto considerevoli progressi ultimamente.

Star Wars: l’uscita del gioco di Ubisoft potrebbe ancora essere lontana

Una certa parte della community videoludica spera che quello del quale vi abbiamo accennato possa essere il primo blockbuster del colosso francese al di fuori di Assassin’s Creed. Tuttavia, per Ubisoft l’uscita in questo anno fiscale potrebbe rivelarsi troppo ambiziosa e quindi, di fatto, il gioco a tema Star Wars potrebbe slittare all’anno fiscale 2025, che inizia il 1° aprile 2024 e termina il 31 marzo 2025. Del resto, non sarebbe certo la prima volta che si parlerebbe di un potenziale rilascio nel 2025. In risposta, un portavoce di Ubisoft ha semplicemente dichiarato no comment al riguardo. Con l’Ubisoft Forward del 12 giugno, forse scopriremo se il chiacchierato titolo suddetto arriverà in questo anno fiscale e conosceremo il nome ufficiale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.